Сняты временные ограничения в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский

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В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский сняты временные ограничения на работу. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

В ведомстве подчеркнули, что они вводились для обеспечения безопасности полетов. Воздушные гавани возобновили прием и выпуск самолетов в штатном режиме.

Ограничения в столичных авиагаванях вводились на фоне информации об отражении атак украинских БПЛА на Москву. На данный момент, по словам Сергея Собянина, силы ПВО уничтожили 24 украинских дронов.

Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Информация о пострадавших или повреждениях не поступала.