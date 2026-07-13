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13 июля, 10:03

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Офис Грэма: предварительной причиной смерти сенатора стали проблемы с сердцем

В США назвали предварительную причину смерти Линдси Грэма

Фото: Getty Images/Kevin Dietsch (Линдси Грэм внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов)

Американский сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), по предварительной информации, умер из-за осложнения сердечно-сосудистого заболевания. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на офис политика.

"Предварительные результаты обследования – расслоение аорты вследствие атеросклеротического сердечно-сосудистого заболевания", – указано в официальном заявлении ведомства.

Документ опубликовал в соцсети Х журналист издания Punchbowl News Макс Коэн. В офисе Грэма добавили, что свидетельство о смерти подготовят позднее. Для этого специалистам нужно получить результаты всех токсикологических и микроскопических исследований.

О смерти Грэма в возрасте 71 года стало известно 12 июля. Политик неоднократно призывал к жестокому давлению и санкциям против России. Также его воинственная риторика была направлена против Ирана и Китая. При этом он последовательно выступал за поддержку Израиля.

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