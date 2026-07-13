ВС РФ поразили два морских парома в порту Черноморск

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные поразили в порту Черноморск два морских парома типа "ро-ро" и контейнеровоз, осуществлявшие доставку груза для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"Кроме того, в порту Черноморск поражены <...> коллекторное судно проекта 416 "Шостка" и плавучий док для хранения и спуска автономных необитаемых подводных аппаратов", – рассказали в оборонном ведомстве.

ВС РФ нанесли удары по объектам портовой инфраструктуры в Черноморске Одесской области ночью 13 июля. Для достижения целей использовались высокоточное оружие большой дальности и ударные беспилотники.

Накануне в этом же порту армия РФ поразила сейнер, переоборудованный для спуска безэкипажных катеров и патрульного катера, а также сухогруз.