Второе здание ЕДЦ станет "сердцем" всего наземного и речного транспорта Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков​

Второе здание Единого диспетчерского центра (ЕДЦ) станет "сердцем" всего наземного и речного транспорта Москвы. Об этом рассказали в пресс-службе столичного Дептранса.

Первое здание ЕДЦ, предназначенное для управления рельсовым транспортом, было введено в эксплуатацию в 2019 году. С открытием второго общий комплекс станет крупнейшим в Европе современным ЕДЦ, который будет координировать работу всех видов городского транспорта.

В нем, в частности, будут контролироваться свыше 900 маршрутов, 6,5 тысячи электробусов и автобусов, относящихся к наземному транспорту, а также порядка 6,9 тысячи вагонов метро, 604 трамвая, включая 4 беспилотных, 255 вагонов МЦК и 4,3 тысячи вагонов МЦД, относящихся к рельсовому.

Вместе с тем контроль будет осуществляться над более чем 190 речными судами, входящими в категорию водного транспорта, а также 93 тысячами единиц СИМ и 125 тысячами курьеров, принадлежащими к индивидуальным средствам мобильности и доставки.

По словам заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, Сергей Собянин уже провел осмотр нового корпуса ЕДЦ "Московский транспорт". В нем смогут работать более 400 человек, включая службы Информационного центра.

Это позволит сотрудникам оперативно получать актуальную информацию об изменениях в работе транспорта и предоставлять пассажирам более персонализированные ответы. Скорость информирования горожан увеличится вдвое.

"Современный Единый диспетчерский комплекс увеличит эффективность работы всех видов городского транспорта. Наша задача – делать так, чтобы горожане еще чаще выбирали городской транспорт для ежедневных поездок. Уверен, что доверие пассажиров к нам будет только расти", – добавил вице-мэр.

Ранее стало известно, что автопарк автобусов на газомоторном топливе с 2023 года обновили более чем на 60%. Всего в Москве и Подмосковье работает около 350 таких автобусов, включая российские модели на компримированном природном газе на площадке "Ховрино", где за неделю пассажиры совершают более 137 тысяч поездок. Эта техника снижает выбросы вредных веществ.