Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 июня, 11:15

Транспорт

На маршруты в Москве вышли 30 электробусов новой поставки

Фото: пресс-служба ГУП "Мосгортранс"

С начала года уже 30 современных электробусов новой поставки вышли на более чем 10 городских маршрутов эксплуатационной площадки "Нагорная", передает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

"В прошлом году Москва заключила контракт на поставку 700 электробусов "КамАЗ-52222" поколения А5 до 2027 года", – напомнил Ликсутов.

Новые электробусы курсируют по маршрутам № 119 от станции метро "Нагорная" до Киевского вокзала; № 317 от метро "Нагорная" до МЦК Площадь Гагарина; № 766 от метро "Стахановская" до МЦК ЗИЛ; № 934 от метро "Нагорная" до метро "Ломоносовский проспект".

Электробусы поколения А5 уже проехали свыше 10 миллионов километров. В настоящее время их обслуживают на 10 площадках Мосгортранса. До конца 2027 года в Москву привезут еще 700 машин.

Ранее в рамках проекта "Москва – область" в парки Мосгортранса поступило более 300 новых автобусов. Современный транспорт уже работает на пригородных маршрутах, связывающих столицу с городами Подмосковья. В среднем москвичи и гости столицы совершают на маршрутах проекта свыше 153 тысяч поездок каждый день.

Читайте также


транспортгород

Как правильно подготовиться к восхождению в горы?

Важно обзавестись экипировкой и приучить организм к длительной нагрузке

Читать
закрыть

Почему зумеры боятся телефонных звонков по работе?

Такие контакты воспринимаются как вторжение в личное пространство

Читать
закрыть

Как ограничения в Крыму повлияют на туристов летом 2026 года?

Глава Крыма приостановил прием детей в местные летние лагеря и места оздоровления

Количество новых бронирований в Крым уменьшилось на 25–50%

Читать
закрыть

Почему зумеры выдумывают себе болезни?

Жительница столицы попала в отделение гнойной хирургии после похода в салон

Читать
закрыть

Почему зумеры выдумывают себе болезни?

В этом виноваты беспрецедентный уровень тревожности, чувство неопределенности и интернет

Читать
закрыть

Грозит ли России мировой сахарный кризис?

Природное явление Эль-Ниньо грозит снижением урожая сахарного тростника в Индии и Таиланде

Эксперты уверены: РФ полностью обеспечивает себя сахарной свеклой

Читать
закрыть

Почему путешественники увлеклись литературным туризмом?

Людям удается чаще читать лишь в отпуске из-за ежедневной рутины и фоновой тревоги

Читать
закрыть

Как подорожание техники Apple отразится на российском рынке?

Тим Кук сообщил, что компания вынуждена пойти на повышение цен

Эксперты уверены: сильное увеличение стоимости повлечет за собой резкое падение спроса

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика