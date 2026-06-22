На маршруты в Москве вышли 30 электробусов новой поставки

Фото: пресс-служба ГУП "Мосгортранс"

С начала года уже 30 современных электробусов новой поставки вышли на более чем 10 городских маршрутов эксплуатационной площадки "Нагорная", передает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

"В прошлом году Москва заключила контракт на поставку 700 электробусов "КамАЗ-52222" поколения А5 до 2027 года", – напомнил Ликсутов.

Новые электробусы курсируют по маршрутам № 119 от станции метро "Нагорная" до Киевского вокзала; № 317 от метро "Нагорная" до МЦК Площадь Гагарина; № 766 от метро "Стахановская" до МЦК ЗИЛ; № 934 от метро "Нагорная" до метро "Ломоносовский проспект".

Электробусы поколения А5 уже проехали свыше 10 миллионов километров. В настоящее время их обслуживают на 10 площадках Мосгортранса. До конца 2027 года в Москву привезут еще 700 машин.

Ранее в рамках проекта "Москва – область" в парки Мосгортранса поступило более 300 новых автобусов. Современный транспорт уже работает на пригородных маршрутах, связывающих столицу с городами Подмосковья. В среднем москвичи и гости столицы совершают на маршрутах проекта свыше 153 тысяч поездок каждый день.

