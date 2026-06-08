Собянин: станция метро "Звенигородская" будет открыта осенью

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин осмотрел строящуюся станцию Рублево-Архангельской линии метро "Звенигородская". Мэр отметил, что она в разы улучшит транспортную доступность района.

"Станция метро "Звенигородская" – очень важная станция. Находится прямо в центре вновь формирующего современного микрорайона, в котором уже проживают десятки тысяч людей, и еще население будет пребывать. Станции метро в шаговой доступности здесь нет пока", – подчеркнул он.

Благодаря новой станции маршруты до "Москва-Сити" и Большой кольцевой линии метро станут удобнее, а сам район – комфортнее для проживания.

Президент компании-подрядчика АО "Объединение "Ингеоком" Дмитрий Евсеев заверил, что строительство идет в соответствии с графиком.

"Все будет сделано и сдано вовремя", – подчеркнул он.

Станция находится в районе пересечения улицы Шеногина, Шелепихинского шоссе и 1-го Силикатного проезда. Проект предусматривает два подземных вестибюля с выходами к существующей и будущей жилой застройке.

Прогнозируемая нагрузка на станцию после открытия составит более 15 тысяч поездок в сутки, а к 2030 году этот показатель может вырасти до 30 тысяч поездок ежедневно.

"Звенигородская" входит в первый участок Рублево-Архангельской линии, завершение строительства которого запланировано на 2026 год. Движение будет открыто от станции "Деловой центр" до станции "Бульвар Генерала Карбышева".

Общая протяженность Рублево-Архангельской линии составит 27,6 километра – на ней разместятся 12 станций. Она пройдет от ММДЦ "Москва-Сити" до Рублево-Архангельского за МКАД и далее в Красногорск – с пересадками на МЦК, Солнцевскую, Филевскую, Арбатско-Покровскую и Большую кольцевую линии метро.

Кроме того, она свяжет два крупных деловых квартала – ММДЦ "Москва-Сити" и "СберСити" в микрорайоне Рублево-Архангельское. Вместе с тем на линию выйдет новый технологичный подвижной состав серии "Москва-2026".

Запуск ветки улучшит транспортное обслуживание порядка миллиона нынешних и будущих жителей семи районов столицы. Среди них – Пресненский, Дорогомилово, Филевский Парк, Щукино, Строгино, Хорошёво-Мнёвники, Кунцево.

Вместе с тем до 2032 года в столице появятся свыше 30 новых станций метро. В настоящее время на стадии строительства находятся 3 линии: Троицкая, Рублево-Архангельская и Бирюлевская. Вместе с этим возводятся новые станции на действующих радиусах, одновременно проходку тоннелей ведут 12 щитов.