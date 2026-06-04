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04 июня, 12:36

Город

Более 30 станций метро появятся в Москве до 2032 года

Фото: foto.mos.ru

Более 30 новых станций метро построят в Москве до 2032 года. Об этом заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Он напомнил, что в столице на стадии строительства находятся сразу три линии метро: Троицкая, Рублево-архангельская и Бирюлевская. Параллельно возводятся новые станции на действующих радиусах, одновременно проходку тоннелей ведут 12 щитов.

"В целом в течение ближайших 7 лет мы планируем построить свыше 30 станций и более 80 километров линий метрополитена. Это позволит фактически удвоить его протяженность по сравнению с 2010 годом и обеспечить качественно новый уровень транспортной доступности для миллионов москвичей", – передает слова вице-мэра ТАСС.

В 2026 году для жителей откроют первый участок Рублево-Архангельской линии – от "Делового центра" до "Бульвара Генерала Карбышева". В 2027-м начнет работу второй участок – от "Бульвара Генерала Карбышева" до "Новорижской".

Кроме того, поэтапно будет вводиться в эксплуатацию Бирюлевская линия: в 2028 году закончатся работы на участке "ЗИЛ" – "Курьяново", а в 2029-м – на участке от "Курьянова" до "Бирюлева". В результате метрополитен впервые появится в районах Бирюлево Западное и Бирюлево Восточное.

Также продолжается строительство Троицкой линии. В рамках второго этапа появятся шесть станций – от "Новомосковской" до Троицка. Работы по возведению радиуса планируется завершить в 2029 году, после чего ветка станет самой протяженной за МКАД.

Вместе с тем в 2028 году откроется станция "Гольяново" на Арбатско-Покровской линии, в 2030-м – "Достоевская" на Кольцевой и "Южный порт" на Люблинско-Дмитровской. Заммэра добавил, что в столице прорабатываются проекты продления еще нескольких радиусов.

Тем временем строительная готовность станции "Бульвар Генерала Карбышева" превысила 80%. На стройплощадке завершаются земляные и монолитные работы и выполняется обратная засыпка котлована. Помимо этого, почти закончилось оформление путевых стен платформенного участка.

Собянин: началась проходка левого тоннеля между станциями "ЗИЛ" и "Остров Мечты"

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Сюжет: ПМЭФ-2026
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