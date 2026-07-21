Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 июля, 13:01

Политика

Песков заявил, что Кремль не надеется на улучшение отношений с Лондоном при Бернэме

Фото: MAX/"Кремль. Новости"

Россия не лелеет надежд, что с приходом нового премьер-министра Великобритании Энди Бернэма отношения между Москвой и Лондоном станут лучше. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Также, по его словам, в Кремле отметили, что одним из первых официальных заявлений Бернэма на посту стали слова о безоговорочной поддержке Украины.

"Соответственно, о намерении Великобритании дальше делать все для продолжения войны. Это факт, который мы, конечно же, фиксируем", – уточнил Песков.

При этом у Владимира Путина пока не планируется контактов с новым британским премьером, заключил представитель Кремля.

Новый лидер правящей Лейбористской партии вступил в должность премьер-министра, получив от короля Карла III мандат на формирование правительства, 20 июля.

В своей первой речи на новой должности он пообещал провести внутренние реформы в различных сферах, однако не затронул тему внешней политики Великобритании.

Читайте также


властьполитика

Почему в российских регионах массово гибнут пчелы?

Причиной могла стать массовая химическая обработка полей

Читать
закрыть

Как будет меняться погода в столичном регионе в ближайшие годы?

Август 2026 года может запомниться в столице сильными ливнями

Жары в столице пока не предвидится

Читать
закрыть

Почему тюремные блогеры набирают популярность в России?

Авторы раскрывают лайфхаки, которые помогли им легче переносить лишения и ограничения

Читать
закрыть

Как уберечь себя от заражения стафилококком?

Стоит быть осторожнее с поцелуями, поскольку существует риск наличия инфекции в горле

Читать
закрыть

Чем грозит частое употребление вредной еды?

Употребление вредной пищи грозит резким подъемом уровня сахара в крови

При длительном употреблении нездоровых продуктов в организме усиливается низкоуровневое воспаление

Читать
закрыть

Почему СДВГ начал возникать у взрослых?

Специалисты связали явление с бесконечным скроллингом видеоконтента и постоянными уведомлениями

Читать
закрыть

Что делать при отравлении в отпуске за рубежом?

Эксперты уточняют: необходимо обезопасить себя юридически

Читать
закрыть

Почему россияне начали отказываться от фитнес-трекеров?

Причины кроются в импульсивных приобретениях под влиянием моды и доступной цены

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика