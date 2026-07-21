Песков заявил, что Кремль не надеется на улучшение отношений с Лондоном при Бернэме

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Россия не лелеет надежд, что с приходом нового премьер-министра Великобритании Энди Бернэма отношения между Москвой и Лондоном станут лучше. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Также, по его словам, в Кремле отметили, что одним из первых официальных заявлений Бернэма на посту стали слова о безоговорочной поддержке Украины.

"Соответственно, о намерении Великобритании дальше делать все для продолжения войны. Это факт, который мы, конечно же, фиксируем", – уточнил Песков.

При этом у Владимира Путина пока не планируется контактов с новым британским премьером, заключил представитель Кремля.

Новый лидер правящей Лейбористской партии вступил в должность премьер-министра, получив от короля Карла III мандат на формирование правительства, 20 июля.

В своей первой речи на новой должности он пообещал провести внутренние реформы в различных сферах, однако не затронул тему внешней политики Великобритании.