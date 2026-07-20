Энди Бернэм вступил в должность премьер-министра Великобритании

Фото: Getty Images/Carl Court

Новый лидер правящей Лейбористской партии 56-летний Энди Бернэм получил мандат на формирование правительства от короля Карла III и официально стал премьер-министром Соединенного Королевства. Об этом сообщила пресс-служба монарха, распространившая кадры аудиенции в Букингемском дворце.

Бернэм уже направился в премьерскую резиденцию на Даунинг-стрит, где выступил с обращением к жителям страны. В своей первой речи в новом качестве он пообещал провести внутренние реформы в различных сферах, однако не затронул тему внешней политики Великобритании, следует из трансляции выступления.

При этом Бернэм стал уже третьим главой правительства, которого утвердил Карл III, занявший трон в сентябре 2022 года. Чуть ранее король принял отставку предыдущего премьера Кира Стармера, который объявил о решении покинуть пост в мае.

Выдвижение кандидатов на пост лидера партии завершилось 15 июля. Кроме Бернэма, свою кандидатуру никто не выставил. Также на пост была номинирована депутат Кэтрин Уэст, однако сама она свою кандидатуру не выставляла. В итоге лидером партии стал Бернэм.

В свою очередь, Стармер заявлял, что будет поддерживать своего преемника. Тот, по его словам, получит "более сильную и справедливую" Великобританию.