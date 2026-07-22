Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 июля, 10:47

Политика

Новый премьер-министр Молдавии признался, что имеет двойное гражданство

Фото: РИА Новости/Стрингер

Новый молдавский премьер-министр Василе Тофан заявил, что у него есть два гражданства. Такое заявление он сделал в эфире телеканала ПРО-ТВ, сообщает "Газета.ру".

"Как у всякого добропорядочного молдаванина, у меня два гражданства – Молдавии и Румынии", – сказал он.

Тофан стал премьер-министром Молдавии 21 июля 2026 года. Он известен в стране как бизнесмен и предприниматель, который финансово помогал на выборах 2020 года "Партии действия и солидарности" и президенту Майе Санду.

Ранее МИД РФ вызвал к себе посла Молдавии в Москве Лилиана Дария по причине нарушения молдавской стороной Венской конвенции о дипломатических сношениях. Дело в том, что 19 июля правоохранительные органы в Кишиневе оставили автобус российского посольства для проверки документов.

Полицейские угрожали задержанием, применили силу. Также они без объяснений сняли с транспортного средства дипломатические регистрационные знаки.

Читайте также


политиказа рубежом

Помогут ли препараты с мелатонином победить бессонницу?

Специалисты напоминают: любой препарат должен использоваться по показаниям

Читать
закрыть

К чему приведет запрет на увеличение стоимости жилья в рассрочку?

Эксперты уверены: в этом случае квартиры будут перепродаваться через аффилированные организации

Читать
закрыть

Можно ли потерять деньги из-за финансовых советов ИИ?

Эксперты призывают не полагаться только на агрегатор, а разбираться в вопросах самостоятельно

Читать
закрыть

Как внедрение уроков по этике повлияет на поведение детей?

Необходимость связана с низким уровнем этики и речевой культуры

Ведение таких уроков поможет школьникам лучше понять друг друга и урегулировать конфликты

Читать
закрыть

Как рекордный Эль-Ниньо отразится на Москве?

Эффекты явления станут заметны зимой, а также весной и летом следующего года

Частично процессы уже отражаются на столичном регионе

Читать
закрыть

Почему Европе стало труднее вводить санкции против РФ?

Эксперты уверены: Европа изначально наивно рассматривала введение санкций как линейный процесс

Читать
закрыть

Поможет ли дача поправить здоровье и сэкономить семейный бюджет?

Человек получает умеренные нагрузки, например, при прополке грядок или других работах

Читать
закрыть

Как будет работать механизм "обратного взыскания" со счетов мошенников?

Эксперты уверены: механизм "обратного взыскания" средств является естественным

Для его реализации необходимо доказать, что действие было мошенническим

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика