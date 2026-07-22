Новый премьер-министр Молдавии признался, что имеет двойное гражданство

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Новый молдавский премьер-министр Василе Тофан заявил, что у него есть два гражданства. Такое заявление он сделал в эфире телеканала ПРО-ТВ, сообщает "Газета.ру".

"Как у всякого добропорядочного молдаванина, у меня два гражданства – Молдавии и Румынии", – сказал он.

Тофан стал премьер-министром Молдавии 21 июля 2026 года. Он известен в стране как бизнесмен и предприниматель, который финансово помогал на выборах 2020 года "Партии действия и солидарности" и президенту Майе Санду.

Ранее МИД РФ вызвал к себе посла Молдавии в Москве Лилиана Дария по причине нарушения молдавской стороной Венской конвенции о дипломатических сношениях. Дело в том, что 19 июля правоохранительные органы в Кишиневе оставили автобус российского посольства для проверки документов.

Полицейские угрожали задержанием, применили силу. Также они без объяснений сняли с транспортного средства дипломатические регистрационные знаки.