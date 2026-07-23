Лантратова сообщила об обмене с Лубинцом справками для выплат семьям погибших

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Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова в интервью ТАСС сообщила о запуске прямого канала коммуникации с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом. Стороны договорились об оперативном обмене справками, необходимыми для получения социальных и пенсионных выплат семьями погибших.

Лантратова пояснила, что необходимость такого механизма возникла из-за разрыва дипломатических и межведомственных отношений.

Она привела в пример ситуацию, когда погибает боец, проживавший на территории России, однако его родители жили и скончались на Украине. Без официального свидетельства о смерти родителей часть положенных денег, предназначенная для них по закону, остается замороженной.

Аналогичная проблема, по словам омбудсмена, существует и с украинской стороны. Лантратова отметила, что эта инициатива затрагивает широкий спектр вопросов: пенсии, пособия и различные льготы.

Теперь аппараты уполномоченных передают друг другу пакеты обращений граждан, отрабатывают их и обмениваются необходимыми документами в гуманитарных целях, помогая обратившимся.

Ранее Лантратова анонсировала новый обмен пленными с Украиной. По ее словам, подготовка к нему уже вышла на финальную стадию. Однако точные сроки его проведения намеренно не разглашаются, чтобы не допустить срыва договоренностей.