Два водителя и годовалый ребенок погибли в ДТП в Ивановской области

Фото: МАХ/"МЧС Ивановской области"

Два водителя и годовалый ребенок погибли, еще одна женщина пострадала в результате ДТП в Ивановской области. Об этом сообщили региональные УМВД и прокуратура.

Авария произошла на 24-м километре трассы Р-79 "Иваново – Ярославль" в Комсомольском районе. По предварительным данным полиции, 56-летний водитель Volkswagen Passat выехал на встречную полосу и столкнулся с Nissan Tiida под управлением 35-летнего мужчины. После удара Nissan съехал в кювет.

В результате аварии погибли оба водителя и находившийся в Nissan годовалый мальчик. 51-летнюю пассажирку Volkswagen доставили в больницу с травмами.

Ранее в Костромской области на 138-м километре трассы Р-243 у деревни Дудино произошло смертельное ДТП. Водитель "Нивы" выехал на встречную полосу и врезался в грузовую фуру. В результате погибли пять человек, в том числе водитель легковушки и четыре пассажира, включая троих детей.