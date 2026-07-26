26 июля, 09:05Происшествия
Два альпиниста погибли при спуске с Эльбруса
Фото: МАХ/"МЧС Кабардино-Балкарии"
Следователи начали проверку по факту гибели двух альпинистов на Эльбрусе. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Кабардино-Балкарии.
По предварительным данным, 25 июля группа из семи человек совершала восхождение на гору. Один из участников спустился самостоятельно и рассказал, что на высоте 5 100 метров двоим альпинистам стало плохо.
Позже в ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии сообщили, что спасатели обнаружили на Эльбрусе тела двух погибших. Кроме того, нашли живым одного из участников группы.
Альпинисты, по предварительным данным, приехали из Боснии и Герцеговины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.
Тела двух погибших пока остаются на месте из-за неблагоприятных погодных условий. Они находятся на седловине горы на высоте 5 350 метров. Их эвакуацию проведут, как только позволит погода.
Двоих спасенных альпинистов уже передали медицинским работникам.
Ранее два альпиниста сорвались во время восхождения на Эльбрус на высоте около 4 200–4 600 метров. Один из них погиб, второй получил травмы. Позже стало известно, что это отец и сын.
Следователи организовали доследственную проверку. Прокуратура также контролирует установление обстоятельств ЧП.