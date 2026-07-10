Альпинист сорвался и погиб в ущелье Адыл-су Кабардино-Балкарии

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В Кабардино-Балкарии в верховьях ущелья Адыл-су на пике Виа-тау сорвались два альпиниста. Об этом сообщили в МЧС России.

Предварительно установлено, что один из альпинистов погиб, получив несовместимые с жизнью травмы, второй пострадал.

Альпинисты сорвались на высоте около 3,7 тысячи метров. На место выдвинулись 12 спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. Следственное управление СК по региону проводит доследственную проверку.

Ранее пенсионерка отправилась в поход и разбилась в горах США. По данным представителей нацпарка Глейшер в штате Монтана, женщина двигалась в составе большой группы, но споткнулась и упала с высоты 147 метров с живописной тропы Хайлайн.

В результате полученных повреждений 73-летняя жительница штата Айова Дайан Банкер скончалась на месте происшествия. Две поисково-спасательные группы, направленные в район инцидента, обнаружили тело погибшей.