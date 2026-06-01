Четверо альпинистов запросили помощь в горах Кабардино-Балкарии

Группа из четырех альпинистов запросила помощь у спасателей, попав в сложные погодные условия в горах в Черекском районе Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС РФ по КБР.

Уточняется, что альпинисты совершали треккинговый маршрут, но в верховьях ущелья Безенги, на высоте 3 200 метров, попали в неблагоприятные погодные условия. В настоящее время четверо альпинистов находятся в хижине Джанги-Кош, с ними имеется связь.

К месту нахождения альпинистов выдвинулась пешая группа из четырех спасателей, но работы осложняют лавинная опасность и возможный камнепад. При этом ранее вертолет Ми-8 не смог подлететь к месту из-за непогоды.

Ранее спасатели эвакуировали с Эльбруса 61-летнего незарегистрированного туриста из Московской области с травмой ноги. В управлении МЧС по КБР указывали, что мужчина находился на высоте 5 200 метров. На помощь альпинисту прибыли спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда, которые эвакуировали его на поляну Азау.

