01 июня, 21:32
Путин вручил награду переехавшей в Россию французской многодетной семье
Фото: РИА Новости/POOL/Александр Казаков
Владимир Путин в Кремле удостоил награды французскую многодетную семью Сорлиных, переехавших в Россию.
В частности, Изабелль Беатрис Маргарет Ларошь-Сорлин, являющаяся матерью 10 детей, получила звание "Мать-героиня". Награда была вручена семье в полном составе.
Сразу после церемонии глава семейства Фабрис Сорлин на французском языке выразил благодарность Путину за теплый прием в стране и помощь, а в конце преподнес ему статую Фатимской Богоматери.
"Победа будет за нами!" – сказал Сорлин по-русски, завершив свое выступление.
В рамках этой же встречи глава государства пообещал, что власти будут поддерживать в переезде в Россию тех, кто разделяет традиционные ценности, особенно в условиях их отмены в других странах. Президент подчеркнул, что страна рада оказать поддержку тем, кто, столкнувшись с таким давлением, приезжает жить, работать, воспитывать детей именно в РФ.
Вместе с тем глава государства напомнил, что правительство стремится создать условия для того, чтобы многодетных семей в России было как можно больше.
