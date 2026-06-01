01 июня, 21:32

Общество

Путин вручил награду переехавшей в Россию французской многодетной семье

Фото: РИА Новости/POOL/Александр Казаков

Владимир Путин в Кремле удостоил награды французскую многодетную семью Сорлиных, переехавших в Россию.

В частности, Изабелль Беатрис Маргарет Ларошь-Сорлин, являющаяся матерью 10 детей, получила звание "Мать-героиня". Награда была вручена семье в полном составе.

Сразу после церемонии глава семейства Фабрис Сорлин на французском языке выразил благодарность Путину за теплый прием в стране и помощь, а в конце преподнес ему статую Фатимской Богоматери.

"Победа будет за нами!" – сказал Сорлин по-русски, завершив свое выступление.

В рамках этой же встречи глава государства пообещал, что власти будут поддерживать в переезде в Россию тех, кто разделяет традиционные ценности, особенно в условиях их отмены в других странах. Президент подчеркнул, что страна рада оказать поддержку тем, кто, столкнувшись с таким давлением, приезжает жить, работать, воспитывать детей именно в РФ.

Вместе с тем глава государства напомнил, что правительство стремится создать условия для того, чтобы многодетных семей в России было как можно больше.

Владимир Путин вручил государственные награды многодетным семьям

