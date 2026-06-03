Собянин сообщил об отражении атаки уже 20 направлявшихся к Москве БПЛА

Фото: министерство обороны РФ

Средства ПВО отразили атаку еще трех беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин в MAX.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

С вечера 2 июня над столичным регионом было уничтожено уже 20 вражеских беспилотников.

Аэропорты Внуково и Домодедово перешли на особый режим обслуживания рейсов. Авиагавани принимают и выпускают самолеты по согласованию с соответствующими органами.