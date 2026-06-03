00:51Мэр Москвы
Собянин сообщил об отражении атаки уже 20 направлявшихся к Москве БПЛА
Фото: министерство обороны РФ
Средства ПВО отразили атаку еще трех беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин в MAX.
На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
С вечера 2 июня над столичным регионом было уничтожено уже 20 вражеских беспилотников.
Аэропорты Внуково и Домодедово перешли на особый режим обслуживания рейсов. Авиагавани принимают и выпускают самолеты по согласованию с соответствующими органами.