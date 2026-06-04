Трамп поддержал идею встречи Путина и Зеленского

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Президент США Дональд Трамп поддержал возможную встречу лидеров РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, отметив, что она стала бы отличным развитием событий. Об этом Трамп сообщил журналистам в Белом доме.

По его словам, Вашингтон ожидает, что и Россия, и Украина пойдут на взаимные уступки ради урегулирования конфликта.

"Я хочу, чтобы они оба пошли на определенные компромиссы. Думаю, они это сделают", – добавил Трамп.

Он также подчеркнул, что Украина не была бы в состоянии вести боевые действия, если бы США не предоставляли Киеву военную помощь на сотни миллиардов долларов. В противном случае Украина не продержалась бы и нескольких дней, заключил Трамп.

Зеленский опубликовал открытое письмо к Путину, в котором призвал президента РФ завершить текущий конфликт и предложил провести встречу в третьей стране. В Кремле заявили, что видели письмо, однако у Путина пока не было возможности детально ознакомиться с ним.

Путин подчеркивал, что у России есть желание закончить конфликт на Украине. По его словам, в случае мирного разрешения кризиса Москва сделает все возможное, чтобы найти в Киеве тех, кто должен будет поставить свою подпись под соответствующими соглашениями.