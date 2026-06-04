Путин заявил, что у России есть желание закончить конфликт на Украине

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У России есть желание закончить конфликт на Украине. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.

В настоящее время, по его словам, существует еще множество вопросов относительно кризиса, однако в случае его мирного разрешения Москва сделает все возможное, чтобы найти в Киеве тех, кто должен будет поставить свою подпись под соответствующими соглашениями.

Вместе с тем президент вновь напомнил о том, что любые документы должны подписываться с легитимными лицами. Это в том числе касается и Украины. В этом контексте глава государства отметил, что соответствующее желание России не является каким-то капризом.

"Это не каприз наш, любая страна в нашем положении, конечно, должна подписывать документы подобного рода <…> с лицами, которые являются легитимными с точки зрения Конституции, основного закона страны-партнера. В данном случае Украины. Это вопрос, ждущий своего кропотливого исследователя", – пояснил Путин.

При этом вопрос о легитимности Владимира Зеленского в качестве представителя Украины лидер назвал назвал темой для юристов. Он также напомнил, что срок полномочий последнего на посту президента истек два года назад – в мае 2024 года.

"Сейчас в конце прошлого года, в начале этого много-много говорили о выборах на Украине. Где эти разговоры сейчас? Будут все-таки выборы или нет? Это же имеет значение. Сейчас никто об этом уже ничего не говорит. Если они будут, то когда?" – задался вопросом российский лидер.

В ходе обсуждения данной темы Путин также поделился своими мыслями о том, что он мог бы сказать Зеленскому после завершения конфликта. Самыми правильными словами, по его мнению, могли бы стать: "Слава богу, что все закончилось".

Ранее американский лидер Дональд Трамп предложил отправить делегацию в Москву для проведения переговоров по урегулированию конфликта на Украине. В Кремле ответили, что столица готова принять представителей Вашингтона.

В свою очередь, глава РФПИ Кирилл Дмитриев рассказал, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф посетит Россию с рабочим визитом в скором времени.

