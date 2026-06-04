Путин заявил, что планы по заключению сделки и контролю над всем Донбассом совместимы

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Исходы украинского конфликта в виде заключения сделки или контроля России над всем Донбассом представляются совместимыми. Об этом заявил Владимир Путин в рамках встречи с руководителями международных информагентств на ПМЭФ-2026.

"Одно другого не исключает", – сказал президент в ответ на соответствующий вопрос журналиста Associated Press.

В целом же российскую сторону больше интересует реальное положение дел относительно кризиса, чем заявления по этому поводу из США, продолжил глава государства. Таким образом он прокомментировал заявления американского госсекретаря Марко Рубио, подчеркнув, что Москва ценит его мнение.

"Но все-таки нас больше интересует реальная ситуация, и если вы говорите сейчас про конфликт на Украине, то нас интересует реальная ситуация в этом направлении", – пояснил Путин.

Вместе с тем в ходе собрания лидер обратил внимание на продвижение российских войск по всей линии боевого соприкосновения. В частности, по его словам, нет ни одного участка, где бы не было продвижения ВС РФ.

В то же время ВСУ сталкиваются с катастрофической нехваткой личного состава, что, как отметил Путин, является их главной проблемой. Например, за последние месяцы численность украинских сил сократилась на 100 тысяч человек, а ежемесячные потери составляют около 40 тысяч человек.

В этом контексте комментарий дал и глава МИД РФ Сергей Лавров, обвинивший Запад в стремлении максимально сохранить территорию Украины и русофобский режим с его идеологией ненависти. В интервью для проекта "Блогерская студия VK Видео: пространство прямого диалога" в рамках ПМЭФ министр констатировал, что западные страны развязали против России настоящую войну.

"То есть они гордо декларируют, что хотят увековечить нынешний нацистский режим, который запретил русский язык, каноническую Украинскую православную церковь. Его-то они хотят сохранить, понимая, что потерянное уже не вернешь. Хотят по максимуму сохранить территории, но главное – сохранить целиком режим с его идеологией, с его ненавистнической русофобской идеологией", – высказался дипломат.

Ранее в Кремле назвали условие для завершения СВО до конца суток. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, это станет возможным, если украинский лидер Владимир Зеленский даст приказ ВСУ покинуть территорию регионов РФ.

Однако спецоперация продолжится, если украинская сторона будет и дальше отказываться от переговоров и принятия серьезных решений, которые могли бы привести к урегулированию конфликта. При этом Россия, подчеркнул Песков, все так же предпочитает идти мирным путем.