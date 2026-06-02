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СВО можно завершить до конца суток, если украинский президент Владимир Зеленский даст приказ Вооруженным силам Украины (ВСУ) покинуть территорию регионов РФ. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он добавил, что спецоперация продолжится, если украинская сторона будет и дальше отказываться от переговоров и принятия серьезных решений, которые могли бы привести к урегулированию конфликта. При этом Россия, подчеркнул Песков, все так же предпочитает идти мирным путем.

"Поэтому да, мы достигнем наших целей, и мы готовы к тому, чтобы достигнуть их мирным путем, путем мирных переговоров", – резюмировал представитель Кремля.

Ранее американский лидер Дональд Трамп предложил отправить делегацию в Москву для проведения переговоров по урегулированию конфликта на Украине. В Кремле ответили, что столица готова принять представителей Вашингтона.

В свою очередь, глава РФПИ Кирилл Дмитриев рассказал, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф посетит Россию с рабочим визитом в скором времени.

