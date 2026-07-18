Посольство Франции в Ереване подтвердило факт отравления гостей на приеме 14 июля

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Посольство Франции в Армении подтвердило факт пищевого отравления гостей, присутствовавших на приеме дипмиссии по случаю национального праздника – Дня взятия Бастилии. Об этом сообщило диппредставительство в соцсети Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

Ранее в армянских СМИ появилась информация, что ряд граждан, присутствовавших на приеме, обратились в медучреждения города с признаками пищевого отравления. Информация о числе пострадавших не уточнялась.

"Посольство Франции приносит свои искренние извинения людям, которым это могло доставить неудобства. Выражается надежда на установление причин этих симптомов", – говорится в заявлении дипмиссии.

Прием прошел в Ереване 14 июля 2026 года. Среди участников был, в том числе, вице-премьер Армении Мгер Григорян.

Ранее массовое отравление произошло в детском лагере под Омском. По факту случившегося проверку начала прокуратура Омской области. Она даст оценку соблюдения закона компанией, которая занималась доставкой еды в лагерь.