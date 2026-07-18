Три новых участка выделенных полос появились в округах Москвы

Фото: пресс-служба Музея транспорта Москвы

В трех округах столицы появились три новых участка выделенных полос. Об этом РИА Новости сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По его словам, по будням на семи маршрутах автобусов и электробусов москвичи совершают более 21,5 тысячи поездок. При этом новые полосы не ухудшили условия проезда для остальных автомобилистов.

"По поручению Сергея Собянина продолжаем создавать приоритет для наземного городского транспорта и повышать эффективность дорожной сети", – отметил он.

Один из участков протяженностью 0,2 километра появился на улице Вострухина в районе пересечения с Рязанским проспектом. Время в пути для автобусов здесь сократится с 12 до 6 минут.

Вторая выделенная полоса длиной 0,6 километра заработала на улице Гоголя в Зеленограде в районе пересечения с Панфиловским проспектом. Проезд этого участка займет три минуты вместо семи, то есть время сократится в 2,5 раза.

Третий участок протяженностью 0,8 километра открыли на улице Поляны в районе пересечения с аллеей Витте. Автобусы будут преодолевать его за две минуты вместо четырех. Кроме того, эта полоса обеспечит стабильную работу наземного транспорта на время строительства трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.

Всего в 2026 году в Москве заработали уже девять участков выделенных полос общей протяженностью почти четыре километра. По ним проходят 55 городских и пригородных маршрутов, на которых в рабочие дни совершается свыше 276 тысяч поездок, уточнил Ликсутов.

Ранее специалисты отремонтировали дорожное покрытие площадью более 28 тысяч квадратных метров в Новоспасском проезде, который проходит через Таганский и Южнопортовый районы. Протяженность обновленного участка составляет примерно 800 метров.