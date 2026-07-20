Умер британский футболист и обладатель "Золотого мяча" Кевин Киган

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Бывший футболист английской сборной и двукратный обладатель "Золотого мяча" Кевин Киган скончался на 76-м году жизни. Об этом сообщил телеканал Sky со ссылкой на семью спортсмена.

Киган 1 июня рассказал телеканалу BBC Sport, что у него нашли рак четвертой стадии.

"Бывший игрок сборной Англии и тренер боролся с раком и в последние минуты жизни был окружен женой и дочерьми. Семья хотела бы поблагодарить невероятную медицинскую команду Кевина за всю оказанную поддержку", – сказано в официальном заявлении.

Киган родился 14 февраля 1951 года в городе Армторп. Он начал играть за клуб четвертого дивизиона "Сканторп Юнайтед" в 1968 году.

В разные годы выступал за английские команды "Ливерпуль", "Саутгемптон" и "Ньюкасл", австралийский "Блэктаун Сити" и немецкий "Гамбург". Футболист в составе "Ливерпуля" стал трехкратным чемпионом Англии, двукратным обладателем Кубка УЕФА и Суперкубка Англии.

Он становился победителем Кубка европейских чемпионов и Кубка Англии. Выступая за "Гамбург", спортсмен взял золото немецкого чемпионата и завоевал Кубок страны.

Киган в 1978 и 1979 годах был обладателем "Золотого мяча". Он единственный английский футболист, который получил эту награду дважды.

После завершения карьеры стал тренером. Киган работал на этой позиции в футбольных клубах "Фулхэм", "Ньюкасл" и "Манчестер Сити", а также в сборной Англии.