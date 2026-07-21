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21 июля, 19:54

Происшествия

Россиянин пережил остановку сердца после пищевого отравления в Таиланде

Фото: телеграм-канал Mash

Россиянин пережил остановку сердца и потерял память после острого пищевого отравления уличной едой в Таиланде. Об этом РИА Новости рассказала глава одной из групп российских волонтеров в стране Светлана Шерстобоева.

"Россиянин Дмитрий вместе с женой Мариной приехал отдыхать на остров Самуй, куда они ездили много лет. Это была их двадцать пятая юбилейная совместная поездка на тайский остров, и они решили это отметить с друзьями, купив на местной пешеходной улице готовой еды: жареных свиных ребрышек и креветок", – отметила она.

По словам волонтера, супруги ели вместе с друзьями, однако острое отравление выявилось только у Дмитрия. При наличии хорошей медстраховки пара сначала не стала обращаться к врачам. Мужчина лечился обычными российскими лекарствами. Однако на третий день россиянин потерял сознание на улице, после чего его доставили в реанимацию, где у него остановилось сердце.

Врачи смогли запустить сердце и в течение часа провести все реанимационные мероприятия для стабилизации состояния мужчины.

"Когда Дмитрий пришел в себя и смог говорить, выяснилось, что он помнит только свое имя, но не помнит кто он, сколько ему лет и где он находится, и не узнает жену", – подчеркнула Шерстобоева.

Анализы и сканы мозга показали, что мозг россиянине не пострадал при остановке сердца. По словам медиков, это значит, что восстановление может быть полным, но мужчине требуется длительная реабилитация. При этом перелет в Россию возможен только в сопровождении врача, однако страховая компания пока не ответила на запрос об организации эвакуации, сказала волонтер.

В свою очередь, российская страховая компания уже полностью оплатила пребывание и лечение мужчины.

Шерстобоева призвала россиян, которые отдыхают на острове, не пренебрегать медпомощью при пищевом отравлении, поскольку самолечение может привести к тяжелым последствиям.

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