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21 июля, 19:20

Происшествия

Отец девушки, вышедшей замуж за казанского стрелка, отказался с ней общаться

Фото: телеграм-канал SHOT

Отец 18-летней Дианы, которая вышла замуж за казанского стрелка Ильназа Галявиева, узнал о свадьбе уже после того, как она состоялась, и теперь отказывается общаться с дочерью. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

Мужчина заявил, что не понимает выбор дочери и считает Галявиева убийцей и нелюдем. По словам отца, он поставил девушке условие, что прекратит с ней общение, пока она не разведется с осужденным.

"Я в ужасе, в ужасе! Это позор. Я сразу позвонил ей и сказал, что больше с ней не буду общаться, пока она не разведется", – рассказал мужчина.

Он также заявил, что девушка с 14 лет финансово поддерживала Галявиева. По словам отца, семья регулярно отправляла Диане по 10–15 тысяч рублей, однако она якобы переводила их своему возлюбленному, находящемуся в заключении. При этом за собственное интервью Диана, по данным издания, просит 400 тысяч рублей.

В мае 2021 года Галявиев, бывший ученик казанской гимназии № 175, устроил стрельбу в школе, жертвами которого стали 9 человек, а 24 пострадали. Его признали вменяемым, а в 2023 году суд приговорил преступника к пожизненному заключению. В начале 2025 года выяснилось, что Галявиев также планировал взорвать школу, о чем он сообщил в своих показаниях.

В июле 2026 года стало известно о браке Галявиева с 18-летней уроженкой Татарстана Дианой. Они познакомились на суде и поженились в мае, теперь им разрешено видеться раз в год. СМИ писали, что родственники девушки хотят отправить ее на принудительное лечение из-за этого брака, но сама Диана опровергла эту информацию.

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