В Казани произошла стрельба в школе

В одной из школ в Казани произошла стрельба. Об этом сообщает РИА Новости

По данным правоохранительных органов, стрельбу в учреждении открыли двое неизвестных. По данному факту прокуратура республики организовала проверку.

"Обстоятельства инцидента выясняются", – отметил прокурор Илдус Нафиков.

Позже поступила информация о том, что в школе произошел взрыв.

В экстренных службах рассказали, что одним из стрелявших оказался подросток. По предварительным данным, он задержан.

По данным СМИ, шестеро детей и учитель погибли в результате стрельбы. При этом в министерстве образования Татарстана заявили, что никто из детей не пострадал.