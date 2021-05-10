Шесть человек погибли при стрельбе в американском штате Колорадо

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Не менее шести человек стали жертвами стрельбы в американском городе Колорадо-Спрингс в штате Колорадо. Об этом информирует сайт местной полиции.

По имеющейся информации, инцидент случился на вечеринке в честь дня рождения. Правоохранительные органы отреагировали на вызов в 00:18 (09:18 по московскому времени). В трейлере, где проводилась вечеринка, полицейские обнаружили шесть убитых.

Сообщается, что устроивший стрельбу был другом одной из участниц вечеринки. По некоторым предположениям, он покончил с собой.

По факту случившегося открыто расследование. Мотивы стрелка остаются неизвестными.

Ранее шестиклассница устроила стрельбу в школе в США. В результате случившегося пострадали три человека: два ученика и один взрослый.

До этого стрельба произошла в американском городе Чикаго. Неизвестный открыл огонь в ресторане быстрого питания McDonald`s.

В результате случившегося тяжелое ранение получила 7-летняя девочка. Позднее в больнице была диагностирована ее смерть.