Шестиклассница устроила стрельбу в школе в США

Фото: AP/Natalie Behring

Шестиклассница открыла огонь из пистолета в школе американского города Ригби (штат Айдахо).

Как сообщает CNN, в результате пострадали три человека: два ученика и один взрослый, их жизни вне опасности.

Отмечается, что оружие у девочки отобрал один из учителей. Сейчас подозреваемая находится под стражей.

Ей могут предъявить обвинения по трем пунктам, включая покушение на убийство. Возможный мотив пока неизвестен.

13 апреля один человек стал жертвой стрельбы в школе в американском городе Ноксвилл.