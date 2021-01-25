В США арестовали несовершеннолетнего по делу об убийстве пяти человек

20:34
Фото: AP Photo/Michael Conroy
Несовершеннолетний подросток арестован в американском Индианаполисе по подозрению в убийстве пяти человек. Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что в воскресенье в городе были застрелены пять человек, среди которых была и беременная женщина. Данный инцидент сразу вызвал бурную реакцию общественности и СМИ.
"Вчера мы обещали быстрое правосудие в ответ на это омерзительное деяние. Сегодня мы сдержали наше обещание", – заявил начальник полиции Рэндал Тейлор.
Уточняется, что к числу жертв приписывают и нерожденного ребенка, таким образом, инкриминируя задержанному подростку шесть убийств. Его имя не раскрывают ввиду его несовершеннолетнего возраста.
Ранее сообщалось, что пять человек стали жертвами стрельбы в жилом доме в американском штате Индиана в городе Индианаполис. Сообщение о стрельбе поступило дежурному полицейского управления 24 января в 04:00 (12:00 по московскому времени).
По данным полиции, произошло предумышленное убийство. Мэр города Джо Хогсетт назвал случившееся массовым убийством.
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