В США арестовали несовершеннолетнего по делу об убийстве пяти человек

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Несовершеннолетний подросток арестован в американском Индианаполисе по подозрению в убийстве пяти человек. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что в воскресенье в городе были застрелены пять человек, среди которых была и беременная женщина. Данный инцидент сразу вызвал бурную реакцию общественности и СМИ.

"Вчера мы обещали быстрое правосудие в ответ на это омерзительное деяние. Сегодня мы сдержали наше обещание", – заявил начальник полиции Рэндал Тейлор.

Уточняется, что к числу жертв приписывают и нерожденного ребенка, таким образом, инкриминируя задержанному подростку шесть убийств. Его имя не раскрывают ввиду его несовершеннолетнего возраста.

Ранее сообщалось, что пять человек стали жертвами стрельбы в жилом доме в американском штате Индиана в городе Индианаполис. Сообщение о стрельбе поступило дежурному полицейского управления 24 января в 04:00 (12:00 по московскому времени).

По данным полиции, произошло предумышленное убийство. Мэр города Джо Хогсетт назвал случившееся массовым убийством.

