США представили законопроект о выходе страны из НАТО

Член палаты представителей США от Республиканской партии Томас Масси официально внес на рассмотрение конгресса законопроект, предусматривающий выход Соединенных Штатов из НАТО. Об этом сообщается на официальном сайте законодателя.

Инициатива, получившая название "Закон о НАТО" (HR 6508), направлена на прекращение участия США в организации Североатлантического договора.

До этого президент США Дональд Трамп признал, что боевые действия на Украине фактически являются войной НАТО против России. Он напомнил, что во время его первого президентского срока страны Североатлантического альянса под его давлением начали значительно увеличивать свои военные расходы.

Также американский лидер уточнял, что США сохранят свое место в Альянсе только, если другие его члены будут справедливо платить по своим счетам.