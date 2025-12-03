Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 декабря, 12:04

Политика
Главная / Новости /

Рютте: НАТО продолжит закупать оружие для Украины, несмотря на мирные усилия США

НАТО продолжит закупать оружие для Украины, несмотря на мирные усилия США – Рютте

Фото: depositphotos/Alexandra_Strekoza

Несмотря на мирные усилия США, НАТО продолжит закупать оружие для Украины. Такое заявление сделал генсек Североатлантического альянса Марк Рютте на открытии заседания глав МИД стран блока в Брюсселе.

"Я решительно приветствую продолжающиеся усилия президента (США Дональда – Прим. ред.) Трампа по прекращению этой войны. Тем временем мы должны ускорить внесение нашего вклада в PURL (закупки европейскими союзниками американского оружия – Прим. ред.) и доставить на Украину срочно необходимое оборудование", – передает слова политика РИА Новости.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что западные страны, которые втянули Украину в конфликт с Россией, будут привлечены к ответственности. Это коснется тех, кто "наводнил" страну оружием и поддержал неонацистский режим, подчеркнул он.

Украинский лидер Владимир Зеленский и его "приспешники" скоро потеряют власть, поскольку их действия были направлены против народа, договоренностей и институтов безопасности, добавил Володин.

Путин заявил, что изменения Запада в мирных предложениях направлены на срыв процесса

Читайте также


политика

Главное

Как определить лжесотрудника ЖКХ?

Мошенники пытаются похитить деньги и личные данные через сообщения в домовых чатах

Злоумышленники часто создают условия срочности, поторапливают потенциальную жертву

Читать
закрыть

Почему в России планируют полностью запретить вейпы?

Сегодня родительское сообщество бьет тревогу из-за снижения возраста потребления вейпов

Основной угрозой является заболевание EVALI, уже широко известное как "болезнь вейперов"

Читать
закрыть

Будут ли платить 5 тыс рублей пенсионерам перед 31 декабря?

Эксперты считают предложение популистским

Сегодня есть дефицитность бюджета, причем как на федеральном уровне, так и на региональном

Читать
закрыть

Как прошли переговоры России и США в Кремле?

Закрытая часть переговоров заняла почти пять часов

Москва может согласиться с некоторыми позициями американского плана

Читать
закрыть

Введут ли в России штрафы за кибербуллинг?

В Госдуме предложили ввести штрафы размером до 500 тысяч рублей за буллинг и кибербуллинг

Эксперты уверены: масштабы травли в школах достигли уровня, который можно назвать социальным бедствием

Читать
закрыть

Какой будет зима в Москве в 2025–2026 году?

Первый месяц зимы в столице окажется теплым

Бесснежной зимы, как в прошлом году, не будет

Читать
закрыть

Москвичи смогут увидеть "холодную" Луну 5 декабря

В этот момент к Земле будет обращена вся освещенная Солнцем сторона лунного диска

Эксперты отмечают: полнолуние– это пик энергии месяца

Читать
закрыть

Разрешат ли тратить маткапитал на путешествия по России?

В Госдуме положительно оценивают инициативу

Однако эксперты уверены: разрешение тратить средства на повседневные покупки исказит суть поддержки

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика