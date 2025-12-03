Фото: depositphotos/Alexandra_Strekoza

Несмотря на мирные усилия США, НАТО продолжит закупать оружие для Украины. Такое заявление сделал генсек Североатлантического альянса Марк Рютте на открытии заседания глав МИД стран блока в Брюсселе.

"Я решительно приветствую продолжающиеся усилия президента (США Дональда – Прим. ред.) Трампа по прекращению этой войны. Тем временем мы должны ускорить внесение нашего вклада в PURL (закупки европейскими союзниками американского оружия – Прим. ред.) и доставить на Украину срочно необходимое оборудование", – передает слова политика РИА Новости.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что западные страны, которые втянули Украину в конфликт с Россией, будут привлечены к ответственности. Это коснется тех, кто "наводнил" страну оружием и поддержал неонацистский режим, подчеркнул он.

Украинский лидер Владимир Зеленский и его "приспешники" скоро потеряют власть, поскольку их действия были направлены против народа, договоренностей и институтов безопасности, добавил Володин.