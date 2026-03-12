Роскомнадзор опроверг снятие ограничений с WhatsApp

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Роскомнадзор (РКН) опроверг снятие ограничений с мессенджера WhatsApp (принадлежат Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ). Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Решения уполномоченных органов о снятии ограничений в отношении мессенджера WhatsApp не поступали", – подчеркнули представители РКН.

Пользователи мессенджера ранее сообщали о частичном восстановлении его работы. В частности, москвичи заявляли, что им начали приходить сообщения и стали доступны видеозвонки.

В 2025 году в РКН объявили о частичном ограничении мессенджера для противодействия преступникам, которые действуют с его помощью. В феврале 2026-го домен WhatsApp также исчез из записей Национальной системы доменных имен (НСДИ). Однако пропали только whatsapp.com и web.whatsapp.com.

При этом Роскомнадзор уже предупреждал о полной блокировке WhatsApp в случае, если мессенджер продолжит игнорировать требования российского законодательства. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также указывал, что полноценное возобновление работы WhatsApp будет возможно лишь при готовности к диалогу с российскими властями.

WhatsApp, в свою очередь, заявлял о готовности бороться за пользователей из России. Отмечалось, что ограничения доступа к мессенджеру могут коснуться более 100 миллионов человек.