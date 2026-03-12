Фото: ТАСС/Александр Щербак

Западные деятели, в том числе председатель Европейского совета Антониу Кошта, наверняка цитируют песню Shaman "Я русский", говоря о том, что России выгоден конфликт на Ближнем Востоке. Об этом с иронией на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Такое впечатление, что они действительно вот цитируют песню, только совершенно не в том ключе, в котором там поется. Помните эти строки: "Я русский, мне повезло", – сказала она.

Дипломат отметила, что, по мнению Запада, Россия является чуть ли не основным получателем выгоды от тех трагических событий, которые происходят в Ближневосточном регионе.

Ситуация там обострилась 28 февраля, когда Израиль и США ударили по Ирану. В ответ на это Тегеран атаковал еврейское государство и американские военные базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Позднее Совет безопасности ООН отклонил проект резолюции России по конфликту на Ближнем Востоке, где требовалось как можно скорее прекратить бои и начать переговоры. Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал итоги голосования театром абсурда и позором.

По его мнению, проект резолюции, предложенный Россией, не выгоден настоящим зачинщикам конфликта. Он пообещал, что российская сторона продолжит делать все для мирного урегулирования.