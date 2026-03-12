Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 марта, 17:35

Политика

Захарова допустила, что западные деятели цитируют песню Shaman по теме Ближнего Востока

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Западные деятели, в том числе председатель Европейского совета Антониу Кошта, наверняка цитируют песню Shaman "Я русский", говоря о том, что России выгоден конфликт на Ближнем Востоке. Об этом с иронией на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Такое впечатление, что они действительно вот цитируют песню, только совершенно не в том ключе, в котором там поется. Помните эти строки: "Я русский, мне повезло", – сказала она.

Дипломат отметила, что, по мнению Запада, Россия является чуть ли не основным получателем выгоды от тех трагических событий, которые происходят в Ближневосточном регионе.

Ситуация там обострилась 28 февраля, когда Израиль и США ударили по Ирану. В ответ на это Тегеран атаковал еврейское государство и американские военные базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Позднее Совет безопасности ООН отклонил проект резолюции России по конфликту на Ближнем Востоке, где требовалось как можно скорее прекратить бои и начать переговоры. Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал итоги голосования театром абсурда и позором.

По его мнению, проект резолюции, предложенный Россией, не выгоден настоящим зачинщикам конфликта. Он пообещал, что российская сторона продолжит делать все для мирного урегулирования.

Иран и "Хезболла" нанесли массированные удары по 50 целям на территории Израиля

Читайте также


Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политикашоу-бизнес

Главное

Как должен измениться закон о жестоком обращении с животными в РФ?

Эксперты призывают повысить сумму штрафа до 1 миллиона рублей

Могут предусмотреть наказание в виде обязательных работ или заключения на срок до пяти лет

Читать
закрыть

Почему молодые люди выбирают рабочие профессии?

Тенденция связана со стремлением молодых людей к качественному уровню жизни

Сегодня наиболее оплачиваемыми являются рабочие профессии

Читать
закрыть

Почему мужчины оправдывают неуплату алиментов маскулинностью?

Мужчины склонны рассматривать выплаты не как обязанность, а как проявление собственной воли

Эксперты призывают различать понятия "мужественность" и "маскулинность"

Читать
закрыть

Где можно отдохнуть в майские праздники?

В сегменте международных перелетов лидером по количеству бронирований стал Минск

Если говорить об отдыхе в России, для москвичей безусловный лидер – Золотое кольцо

Читать
закрыть

Какие правила коснутся дачников весной 2026 года?

Теперь владельцам нельзя держать на своих участках диких зверей

Ужесточились правила пожарной безопасности

Читать
закрыть

Почему стоит регулярно есть ананас?

Фрукт содержит большое количество витамина С, который полезен для иммунной системы

В ананасе есть марганец, который поддерживает нервную систему

Читать
закрыть

Могут ли вредные привычки стать причиной повышенных взносов по ОМС?

Мера сможет стимулировать граждан вести более здоровый образ жизни

Однако эксперты уверены: следует не повышать ставки, а воспитывать подрастающее поколение

Читать
закрыть

Почему в РФ неохотно сдают жилье семьям с младенцами?

Основная причина заключается в возможности быстрой порчи квартиры

Иногда ограничением становится условие регистрации ребенка

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика