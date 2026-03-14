Трамп призвал Китай и другие страны прислать военные корабли в Ормузский пролив

Президент США Дональд Трамп в Тruth Social призвал Китай и другие страны прислать военные корабли в Ормузский пролив.

Он выразил надежду на то, что Франция, Япония, Южная Корея, Великобритания и другие страны, которые были затронуты "искусственным ограничением", направят свои корабли в регион, чтобы Ормузский пролив "больше не был угрозой". При этом, по его словам, США скоро обеспечат в регионе "безопасность и свободу".

Помимо этого, по словам главы Белого дома, многие страны пошлют совместно с США военные корабли, чтобы пролив оставался открыт и свободен. Речь идет о странах, которые были затронуты закрытием Ормузского пролива.

"США будут адски бомбить побережье и уничтожать иранские корабли и катера", – пообещал Трамп.

Ситуация на энергетическом рынке осложнилась на фоне американо-израильских ударов по Ирану. В ответ Тегеран атаковал Тель-Авив и военные базы Вашингтона в странах Персидского залива.

Позже появилась информация о закрытии Ормузского пролива для движения судов. Исламская Республика предупредила, что будет уничтожать любые корабли, которые нарушат запрет, в том числе нефтяные танкеры.

