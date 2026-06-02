Президент Украины Владимир Зеленский поручил завершить конфликт до зимы, заявили в его офисе. Что скрывается за этими словами, разбиралась Москва 24.

"Как можно скорее"

Фото: legion-media.com/Raj Valley (Кирилл Буданов внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов)

Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) утверждает, что украинский президент поручил как можно быстрее завершить конфликт с РФ.

"Я подтверждаю: это действительно его стремление – как можно скорее, желательно до зимы, прекратить боевые действия", – цитирует его издание "Страна.ua".

По оценке главы офиса Зеленского, завершение конфликта в ближайшее время – это "реалистичная цель".

Ранее Владимир Путин заявил по итогам визита в Казахстан 29 мая, что обстановка в зоне боевых действий дает основания говорить о приближении завершения конфликта.





Владимир Путин президент РФ Называть конкретные сроки в условиях боевых действий невозможно. Это не просто опрометчиво, это просто так никогда практически не делается, и я этого делать не буду.

Российский лидер отметил, что на данный момент полноценных переговоров по Украине нет, хотя отдельные контакты сохраняются. Россия при этом не отказывалась от диалога, подчеркнул он.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что СВО можно завершить "до конца суток", если Зеленский отдаст приказ ВСУ покинуть территорию регионов РФ. По его словам, Россия предпочитает достичь целей мирным путем, через переговоры, однако, если Киев продолжит отказываться от серьезных решений, спецоперация продолжится.

В то же время Владимир Путин ранее констатировал, что киевские власти придали конфликту "новое качество" ударами по Старобельску и Геническу, в результате которых погибли несовершеннолетние.

"Похоже, что, сознательно – именно сознательно – совершая тяжелейшее преступление против детей, подростков в педагогическом колледже в Старобельске и вот сейчас в Геническе, киевская верхушка решила открыть новую страницу в череде своих преступлений, придать новое качество конфликту в целом", – заявил президент на совещании, посвященном мерам поддержки пострадавших.

Путин подчеркнул, что это "их выбор", после чего обсуждение продолжилось в закрытом формате.

Внутренний раскол?

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в беседе с Москвой 24 призвал не ориентироваться на слова Кирилла Буданова. Практически все, что он может сказать, – это "провокация, чтобы вызвать определенный эффект", подчеркнул эксперт.

"Он хочет создать иллюзию того, что Украина якобы желает мира и готова к завершению конфликта. Это маневр, потому что речь идет об освоении 90-миллиардного еврокредита, а возможно, еще каких-то других денег", – сказал он.

По мнению Мухина, заявления Буданова укладываются в общую картину. Европейский Союз ранее потребовал от Киева соблюдение определенных условий для получения денег. Среди них антикоррупционные реформы, реформы политического пространства, изменение законодательства в интересах ЕС.

"Данное заявление, скорее всего, отражает еще одно – Украина должна стремиться к миру. Это необходимо, чтобы объяснить европейским избирателям, зачем вообще давать Украине деньги на продолжение конфликта", – уточнил политолог.

Также заявление может быть сделано, чтобы оттенить в европейском информационном пространстве нежелание Украины идти на уступки и срыв переговорного процесса с ее стороны, отметил Мухин.

"У Зеленского серьезные проблемы: он не может добиться от Верховной рады в последнее время ничего позитивного для себя. Боюсь, что Зеленского часть украинских элит уже списала и пытается вести какую-то собственную игру, намекая европейцам, что договариваться нужно не с Зеленским, а именно с ними", – сказал политолог.





Алексей Мухин генеральный директор Центра политической информации Раскол на Украине, безусловно, идет нам в плюс, потому что в конце концов это отражается на снабжении ВСУ и так далее. Конечно, для нас это удобно и хорошо, но это неизбежно, потому что коррупционеры рано или поздно начинают ссориться из-за финансовых потоков, что мы и наблюдаем.

В то же время Мухин обратил внимание, что пропаганда против РФ в Европе усилена, на это выделяются отдельные деньги. Кроме того, Киев разгоняет тезис, что Украина якобы побеждает на поле боя. Те же, кто говорит что-то иное, подвергаются репрессиям.

"Шанс мирного урегулирования конфликта, конечно, есть всегда, но отмены задач специальной военной операции никто не давал. Они должны быть выполнены. Мирными или немирными путями – это вопрос второй. Мы же не можем оставить этот конфликт нашим детям, поэтому решать его нужно здесь и сейчас", – резюмировал Мухин.

По словам политолога Юрия Светова, закончить конфликт можно очень быстро: Киев должен вывести войска с российских территорий и подписать соглашение о взаимных гарантиях безопасности.

"Шаги известны, движения тоже. Но в ответ на это мы слышим, что Украина никогда не уйдет из Донбасса, никогда не признает эти территории частью Российской Федерации, что Украина проведет перевооружение, соберет армию на деньги ЕС и эти территории вернет. Поэтому все эти слова из Киева – сказки", – сказал он в беседе с Москвой 24.

Политолог предположил, что на Украине начали говорить про осень-зиму, так как оценивают это как возможность давления на президента США Дональда Трампа перед промежуточными выборами в конгресс, которые состоятся в ноябре 2026 года.





Юрий Светов политолог Они убеждены, что Республиканская партия проиграет и тогда Трамп окажется под давлением большинства демократов, которое снова возобновит бесплатные поставки вооружений на Украину, будет давать ей деньги и прочее. То есть мечты о том, что все будет как при Джо Байдене, у них присутствуют.

Отвечая на вопрос, может ли Россия с Зеленским заключать какие-то мирные соглашения, Светов подчеркнул, что для начала необходимо подготовить взвешенные, обязывающие документы. Кто именно их подпишет – "дело десятое", заключил политолог.

