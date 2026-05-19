19 мая, 15:03

Политолог Дудчак: всерьез говорить о эскалации конфликта вокруг Калининграда не стоит

"Громкий лай"? Что стоит за заявлениями о нападении на Калининград

Глава МИД Литвы Кестутис Будрис призвал НАТО к силовым действиям в отношении Калининграда. Как России стоит реагировать на подобные заявления и что за ними стоит, разбиралась Москва 24.

"Суицидальная паранойя"

Фото: ТАСС/AP/Evgeniy Maloletka

НАТО необходимо перейти к силовым действиям в отношении Калининграда, заявил журналистам глава МИД Литвы Кестутис Будрис.

Мы должны показать русским, что можем проникнуть в небольшую крепость, которую они построили в Калининграде. У НАТО есть необходимые средства для уничтожения российских баз в эксклаве.
Кестутис Будрис
глава МИД Литвы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии РИА Новости назвала высказывания Будриса "суицидальной паранойей". В свою очередь, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что заявления представителей прибалтийских стран продиктованы желанием повысить собственный авторитет.

"Как известно, моськи любят громко лаять на больших в целях повышения авторитета. Оно и понятно: мозг очень мал", – написал политик.

При этом бывший замглавы МИД Литвы Дариус Юргелявичус уже заявлял, что страны НАТО разработали сценарий блокады Калининграда в случае прямого столкновения с Россией. При этом он назвал область Кенигсбергской, поскольку, по его мнению, регион якобы не имеет отношения к РФ.

Ранее Владимир Путин предупреждал, что угрозы в адрес Калининградской области чреваты крупномасштабным вооруженным противостоянием. Все должны отдавать себе отчет в том, что подобные действия приведут к "невиданной до этого момента эскалации конфликта и выведут его на совершенно другой уровень", подчеркнул российский лидер.

При этом угрозы в сторону региона провоцируются и из других стран. Посол РФ в Копенгагене Владимир Барбин сообщал, что Дания использует свой остров Борнхольм для создания угроз безопасности России, в том числе для Калининградской области. По его словам, Копенгаген развернул там полк и мобильный наземный противокорабельный комплекс, а в 2023 и 2024 годах проводил совместные с США учения по доставке контейнерных пусковых установок ракетного комплекса Typhon.

В то же время 19 мая Служба внешней разведки РФ заявила, что Украина готовит серию ударов беспилотниками по тыловым регионам России, используя для запусков территорию стран Балтии, включая Латвию. В частности, Киев намерен таким образом показать европейским партнерам сохранение боеспособности ВСУ. Украинские военные и БПЛА уже размещены на пяти латвийских базах. В Москве предупредили, что координаты точек запуска и центров принятия решений известны и членство Латвии в НАТО не защитит эту страну от ответных действий.

Однако глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур 19 мая сообщил, что система ПВО страны впервые сбила беспилотник, предположительно, залетевший с территории Украины. По данным агентства Reuters, после инцидента он позвонил своему украинскому коллеге и заявил, что Таллин не давал разрешение использовать свое воздушное пространство для осуществления атак.

"Акт отчаяния?"

Фото: depositphotos/borkus

Прибалтийские республики могут принести в жертву и отказать в военной поддержке в случае открытого конфликта между НАТО и РФ. Поэтому они пытаются манипулировать общественным сознанием в ЕС, привлекая к себе внимание, предположил в беседе с Москвой 24 генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

"Это акт отчаяния: он имеет форму агрессии, безусловно, но, судя по всему, у прибалтийских политиков есть инсайдерская информация, что ими могут пожертвовать в результате конфликта – если будут большие военные действия, то они станут проводиться на их территории", – отметил он.

Отвечая на вопрос, стоит ли России реагировать на данные заявления, политолог предложил авторам дать "попить водички" для успокоения.

"От их высказываний ничего ровным счетом не меняется. Существуют вполне четкие директивные документы и оперативные планы военных ведомств стран – членов НАТО и Российской Федерации, и Прибалтике есть от чего нервничать", – уточнил Мухин.

Реальные шансы того, что конфликт может быть настолько расширен, что затронет Прибалтику, безусловно, есть. Предпосылки – в ходе учений отрабатываются вполне конкретные вещи как с одной (НАТО), так и с другой стороны (вооруженные силы Российской Федерации и Белоруссии).
Алексей Мухин
генеральный директор Центра политической информации

Эти заявления сделаны на фоне начавшихся маневров, в том числе возможного использования ядерного оружия Россией, заключил эксперт.

В то же время экономист, политолог, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак отметил в разговоре с Москвой 24, что заявления МИД Литвы о необходимости напасть на Калининград не являются новостью.

"Планы у них есть, но в данном случае они двигают так называемое "Окно Овертона, приучая общественность к определенной риторике. Вероятно, у тех, кто делает подобные заявления, есть определенное задание или цели: они пытаются повысить градус противостояния на пустом месте", – убежден специалист.

По его мнению, даже самые радикально настроенные официальные лица стран ЕС и США будут воздерживаться от подобных заявлений. Однако отдельные деятели различных партий все же могут себе такое позволить.

На подобные заявления необходимо реагировать адекватно, без агрессии. Однако всерьез рассчитывать на дальнейшее нападение или эскалацию конфликта в районе Калининграда, думаю, не стоит. К тому же вооруженные силы России находятся в готовности, они исходят из того, что такие угрозы существуют в любом случае.
Александр Дудчак
экономист, политолог, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ

Даже в самое мирное время есть сценарии по отражению удара вероятного противника. В России в ответ на подобные заявления обычно пытаются предостеречь их авторов от такой риторики и тем более от реализации, резюмировал политолог.

Веткина Анастасия

политика

