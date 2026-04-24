Политолог Кортунов усомнился в скором размещении ядерного оружия в Финляндии

В Финляндии могут разрешить ввоз и хранение ядерного оружия на своей территории. Такие меры предложили в правительстве страны. Как Россия отреагирует в случае таких шагов, расскажет Москва 24.

"Концентрированная конфронтация"

Фото: Getty Images/iStock/Ruma Aktar

Правительство Финляндии внесло в парламент законопроект, который допускает возможность ввоза, транспортировки и хранения ядерного оружия на территории страны. В случае его принятия изменения затронут закон об атомной энергии и Уголовный кодекс. Предполагается, что такие действия могут быть разрешены в контексте национальной защиты, коллективной обороны НАТО, а также международного военного сотрудничества.

На планы Финляндии отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии Первому каналу отметил, что это решение может серьезно осложнить отношения между странами.





Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ Это конфронтация, так и надо понимать. Причем конфронтация в таком, в концентрированном выражении.

Член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев в беседе с НСН заявил, что Финляндия таким образом сама подставила себя под удар.

"Если они разместят у себя ядерное оружие, то в случае конфликта могут получить ядерный удар по своей территории. Будем иметь это в виду и перенацелим наши ракеты средней дальности, в том числе и на Финляндию", – пояснил он.

Ранее в МИД РФ обращали внимание на планы Франции размещать ядерное оружие на территории неядерных государств Европы. По словам замминистра иностранных дел Александра Грушко, Вооруженные силы России отреагируют на подобные шаги Парижа.

"Очевидно, что наши военные будут вынуждены уделить этому моменту самое пристальное внимание в контексте обновления перечня приоритетных целей на случай серьезного конфликта", – отметил Грушко.

Также первый замглавы оборонного комитета Совфеда, экс-главком ВКС Виктор Бондарев прокомментировал планы Франции и Польши встретиться в ближайшее время для конкретизации форм сотрудничества в области ядерного сдерживания. В своем телеграм-канале сенатор напомнил, что Россия никогда не размещала ядерное оружие на территориях стран, граничащих с НАТО, но в такой ситуации Москве придется принимать "адекватные меры".

"Никто в России не собирается и не собирался ни на кого нападать первым. Но мы видим, что "неизбежность драки", о которой говорил президент России Владимир Путин, приближается именно стараниями Брюсселя, Парижа, Варшавы и Вашингтона", – отметил Бондарев.

По его словам, любые попытки приблизить ядерное оружие НАТО к границам РФ будут отслеживаться, в случае прямой угрозы последует ответ, "который станет последним для тех, кто его инициировал".

"Государства превращаются в цель"

Говорить о размещении ядерного оружия на территории Финляндии пока рано, убежден политолог, научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

"В Финляндии, как и в Северной Европе в целом, существуют сильные устойчивые антиядерные настроения, которые будут препятствовать такому решению. Не совсем понятна и военная целесообразность размещения ядерного оружия на территории Финляндии. Полностью исключить этого нельзя, но многое будет зависеть от того, какие системы будут размещены, где именно и насколько они будут представлять угрозу для российской территории", – сказал он Москве 24.

Если финские власти в итоге одобрят этот подход, ответные меры со стороны РФ несомненно последуют, подчеркнул Кортунов. В частности, он допустил размещение ядерных ракетных систем на территории Республики Карелия или Ленинградской области. Причем это могут быть как тактические ракеты, так и средней дальности, чтобы "накрывать" всю Скандинавию.





Андрей Кортунов политолог, научный руководитель Российского совета по международным делам Вероятно, будут предприняты шаги по укреплению границы – не только ядерного потенциала, но и обычных вооружений. Но пока это относится к категории маловероятных сценариев. Если процесс и пойдет, он будет идти очень медленно, постепенно приучая нас к мысли, что такая возможность становится все более вероятной.

По его словам, на поставку ядерного оружия на территорию Финляндии могут решиться не все страны. Среди вариантов – США, которые размещают ракеты средней дальности на территории Европы.

"Финляндия теоретически может стать одним из плацдармов. Если говорить о ядерных системах Франции, не совсем понятно, когда это должно произойти. Это означало бы отказ Франции от ядерного сдерживания, это довольно сложно", – пояснил эксперт.

Также он усомнился в планах Парижа развернуть "ядерный зонтик" его страны над всей Европой. По мнению Кортунова, пока это политические декларации, "за которыми мало что стоит". Примерно через год президент Франции Эммануэль Макрон покинет свой пост и не успеет принять такие решения.

Таким образом, маловероятно, что кто-то, помимо США, пойдет на такие меры, отметил эксперт.

"Британские ядерные ракеты находятся на подводных лодках, непонятно, как они могут оказаться на территории Финляндии. К тому же по факту они американские", – добавил политолог.

Военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов в разговоре с Москвой 24 подчеркнул, что в момент вступления в НАТО у Финляндии и Швеции была возможность сделать оговорку о выступлении против размещения ядерного оружия на своей территории.

"Североатлантический договор это допускает. Но они этого не сделали, значит, заранее исходили из того, что ядерное оружие может быть размещено на территории их стран", – добавил он.

По словам эксперта, Хельсинки активно развивает сотрудничество с НАТО: строятся аэродромы, военные базы вдоль границы с Россией, готовится закупка самолетов F-35, которые являются сертифицированными носителями тактического ядерного оружия.

"Законопроект, внесенный правительством Финляндии в парламент, предусматривает ввоз, транспортировку и хранение ядерного оружия на территории страны в случае "угрозы войны". Но это понятие растяжимое. Хельсинки может заявить о ней уже сейчас, и тогда ядерное оружие из Франции или Великобритании может оказаться на территории соседней с нами страны, тем более что граница очень протяженная – более 1000 километров", – отметил историк.

Однако Россия давно приняла ответные меры, в частности, был создан Ленинградский военный округ, усилены морская, противовоздушная и противокорабельная группировки.

"Есть возможность применения ракет "Искандер", "Кинжал" воздушного базирования (переносятся МиГ-31), как с обычной боевой частью, так и со специальной (ядерной). Нам есть чем отвечать", – пояснил эксперт.

При этом он выразил сожаление, что страны Запада не делают выводов из событий, происходящих в мире, в частности конфликта на Ближнем Востоке.





Юрий Кнутов военный эксперт, историк войск ПВО Арабские монархии, которые рассчитывали на "зонтик" ПВО/ПРО США и разместили американские базы на своей территории, по сути превратились в цели. Иран наносил удары как по базам, так и по объектам энергетического комплекса этих стран. Размещение ядерного оружия не является средством защиты, а, наоборот, превращает государство из обычного в военную цель.

По мнению Кнутова, если в Финляндии будет размещено ядерное оружие, российские ракетные комплексы, способные нести средства поражения, будут придвинуты к границам с таким расчетом, чтобы при необходимости нанести упреждающий или ответный – достаточно сокрушительный – удар.

Эксперт также предположил, что поставку ядерного оружия, кроме Франции и Великобритании, могут взять на себя США. В то же время такой сценарий Кнутов пока не рассматривает, так как Вашингтон занят конфликтом в Иране и больше интересуется Китаем.

"Однако, если будет обострение и у власти окажутся демократы (да и Трамп в ряде ситуаций может согласиться), американское ядерное оружие может появиться на финской территории", – пояснил военный специалист.

Он отметил, что на сегодняшний день ядерные бомбы США находятся в Германии, Бельгии, Нидерландах, Великобритании, на базах в Италии и Турции. Также к списку хочет присоединиться Польша. Однако безопасности ядерное оружие этим странам не добавит, заключил Кнутов.

