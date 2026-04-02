Политолог Мухин: слухи о развале НАТО связаны с конфликтами лидеров стран Альянса

НАТО фактически парализована и разваливается, сообщили СМИ со ссылкой на европейских чиновников. На чем основаны такие прогнозы и действительно ли Альянс близок к краху – в материале Москвы 24.

"Бумажные тигры"

Фото: Getty Images/Chip Somodevilla

В Европе полагают, что НАТО парализована и разваливается. Издание Politico сообщило со ссылкой на анонимных чиновников, что на этом фоне в ЕС звучат призывы об укреплении обороны континента своими силами.

"Совершенно ясно, что НАТО уже разваливается... Мы не можем ждать, пока он (Альянс. – Прим. ред.) полностью умрет", – рассказал один из собеседников.

Ранее похожую точку зрения высказывал президент Финляндии Александр Стубб. По его словам, Альянс фактически раскололся на Глобальный Север и Запад. Первые защищают либеральный порядок, вторые предпочитают заключать сделки.

Подобные настроения звучат в Европе на фоне критики действий НАТО со стороны президента США Дональда Трампа. По мнению американского лидера, другие члены организации не готовы вступиться за Вашингтон в случае необходимости.

Более того, Трамп заявил, что самим Штатам Альянс вообще не требуется.





Дональд Трамп президент США НАТО никогда не оказывала на меня влияния. Я всегда знал, что они бумажные тигры. И Путин, кстати, тоже это знает.

Ранее Трамп утверждал, что страны НАТО ждет "очень плохое будущее", если они не помогут Вашингтону в разблокировке Ормузского пролива, который оказался закрыт из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке. Также он отмечал в своих выступлениях, что США тратят сотни миллиардов долларов в год на защиту государств Альянса, но не получают от них конкретной помощи.

Кроме того, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон намерен провести переоценку значимости НАТО для национальных интересов США по окончании военной операции против Ирана. По его словам, Белому дому предстоит заново проанализировать, продолжает ли Альянс, долгое время служивший интересам Штатов, выполнять свою функцию.

Госсекретарь подчеркнул, что в сложившихся условиях партнерство рискует превратиться в "улицу с односторонним движением", где Штаты выступают в роли защитника Европы, но при необходимости сталкиваются с отказом со стороны европейских союзников в предоставлении баз и разрешении на пролет воздушного пространства. Ранее сообщалось, что подобный запрет на фоне конфликта США с Ираном ввели власти Италии и Испании.

При этом, по предположениям газеты Corriere della Sera, саммит НАТО в Анкаре, который состоится 7–8 июля 2026 года, может перерасти в жесткое противостояние между США и остальными членами Альянса. В то же время журналисты утверждают, что Белый дом на этом фоне сокращает поддержку Украины: средства, собранные через фонд PURL (программы закупок американского оружия для Украины), якобы планируется направлять не Киеву, а на пополнение истощенных арсеналов Пентагона.

Серьезный вывод

Говорить о развале НАТО пока преждевременно, рассказал Москве 24 политолог, научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

По его мнению, Альянс обладает огромной институциональной инерцией, существует много десятилетий, поддерживается мощными бюрократическими и лоббистскими группами, в том числе и в Соединенных Штатах.

"Для Вашингтона НАТО не полностью потеряло свою ценность: США не хотят терять политическое влияние на Европу, особенно с учетом возможных предстоящих конфликтов с Китаем. При этом отношения внутри Альянса будут меняться", – отметил эксперт.

По словам Кортунова, важным этапом станет саммит НАТО в Анкаре, где США, предположительно, представят свое новое видение работы организации. Речь, скорее всего, пойдет о перераспределении бремени военных расходов, освобождении ресурсов Вашингтона для укрепления позиций в Индо-Тихоокеанском регионе и, возможно, сокращении американского присутствия в Европе.

В то же время и в США к действиям Трампа относятся неоднозначно, подчеркнул Кортунов.





Андрей Кортунов политолог, научный руководитель Российского совета по международным делам Конгресс принял резолюцию, запрещающую президенту принимать одностороннее решение о выходе из НАТО. Теоретически, пока республиканцы располагают большинством в обеих палатах конгресса, такое решение могло бы быть принято, но позиции Трампа внутри США сейчас слабеют.

Он отметил, что на промежуточных выборах в конгресс, которые пройдут в ноябре 2026 года, скорее всего, как минимум нижняя палата перейдет под контроль демократов (напомним, что Трамп и его соратники – республиканцы). При таком сценарии получить поддержку для официального выхода из НАТО станет практически невозможно.

"Что касается угроз для России в случае гипотетического распада НАТО, ситуация неоднозначна. Страны Европы провозгласили курс на достижение стратегической автономии от США и быстро ремилитаризуются", – уточнил политолог.

Если к 2035 году военные расходы Евросоюза, как было анонсировано, достигнут 3,5% ВВП на непосредственные военные нужды плюс 1,5% на сопутствующую инфраструктуру, через 10 лет сумма трат на оборону составит около 900 миллиардов долларов – примерно столько же, сколько сейчас у США. Это очень серьезный военный потенциал, который может стать вызовом для безопасности России, добавил Кортунов.

"Однако далеко не факт, что Европа сможет провести столь масштабную ремилитаризацию – планы сталкиваются с серьезными экономическими, социальными и демографическими ограничениями", – пояснил эксперт.

Скепсис Трампа по поводу НАТО накладывается на скепсис европейской части Альянса, отметил в беседе с Москвой 24 генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

"Такое, пожалуй, происходит впервые в истории организации. Однако НАТО – это мощная бюрократическая структура с большим количеством заинтересованных в ее существовании сторон. Поэтому мнение анонимных лиц, высказанное сегодня, завтра может уже ничего не стоить", – уточнил он.

Сейчас, по словам эксперта, евроатлантическая ось фактически сломана, но все может измениться, например, в ноябре 2026 года, если победу на выборах одержат демократы.





Алексей Мухин генеральный директор Центра политической информации И вдруг выяснится, что для США НАТО – все-таки очень полезный механизм. Со сменой президента США тоже способно многое измениться: европейские элиты могут счесть нового главу государства привлекательным и желанным, и тогда НАТО просто восстановится даже при развале или утрате связей.

В настоящее время речь идет скорее о конкретном конфликте между европейскими лидерами в НАТО и Дональдом Трампом, подчеркнул Мухин.

"При этом у президента США, согласно решению конгресса, нет возможности для одностороннего выхода из Альянса. Ему необходимо большинство союзников, которого сейчас нет и в обозримом будущем не предвидится", – уточнил Мухин.

Таким образом, все разговоры, что НАТО будет разрушено Трампом, носят в первую очередь риторический характер. Реального развала Альянса ожидать не стоит, по крайней мере в ближайшее время, резюмировал политолог.

