Дожди будут идти в Москве практически каждый день на следующей неделе

В столице на следующей неделе практически каждый день будут идти дожди. Об этом Москве 24 рассказал синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

Согласно прогнозам, воздух в столичном регионе в субботу и воскресенье, 23 и 24 мая, посвежеет до 20–25 градусов.

"С 25-го числа, то есть в начале следующей недели, температура начнет понижаться, и практически каждый день будут идти дожди. В понедельник (25 мая. – Прим. ред.) столбик термометра будет на отметке в 16–21 градус", – сказал Ильин.

По его словам, со вторника, 26 мая, и до конца рабочей недели температура не будет подниматься выше плюс 13. Именно в эти дни ожидаются наиболее сильные дожди.

Ослабление осадков начнется в среду и четверг, 27–28 мая, местами будут прояснения. В ночные часы во все дни температура окажется в районе 9–11 градусов.

В начале недели ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 5–10 метров в секунду, однако в середине недели стихнет и в итоге составит 1–3 метра в секунду. Атмосферное давление будет падать, а минимальных значений в 732–734 миллиметра ртутного столба достигнет к 27-му числу. Ожидается, что к пятнице, 29 мая, оно придет в норму.

"Метеорологическое лето уже пришло. Но от колебаний температур, от взлетов и падений дневных максимумов никуда не деться, к этому нужно быть всегда готовым", – заключил синоптик.

Тем временем ливень с грозой и градом накроет столицу уже 22 мая. Жителей города призвали быть внимательными на улице в непогоду. В частности, не стоит укрываться под деревьями и парковать рядом с ними автомобили.

Гидрометцентр РФ сообщил, что в Москве и Московской области из-за грозы и порывов ветра объявлен желтый уровень погодной опасности. В самой столице, по данным специалистов, будет мощный ливень с градом до пяти миллиметров в диаметре.

Отмечается, что 22 мая станет последним днем в череде аномально высоких температурных значений в Центральной России.