Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 мая, 13:20

Шоу-бизнес

Немецкий диджей Paul van Dyk впервые за 8 лет выступит в Москве и Сочи

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Немецкий музыкант и продюсер Paul van Dyk (настоящее имя – Маттиас Пауль) рассказал РИА Новости, что впервые за 8 лет выступит в Москве и Сочи.

Артист заявил, что любит Россию и давно не был в этой стране. Он подчеркнул, что с теплотой вспоминает свои выступления перед российской публикой.

"Я рад, что наконец выпала возможность вернуться к вам и устроить подарок зрителям из России на Новый год. Мне интересно посмотреть, как изменилась Москва за эти годы – я с радостью погуляю", – добавил немец.

5 января 2027 года Paul van Dyk выступит в Москве на площадке VK Stadium, а 7 января – в "Роза Холле" в Сочи.

Ранее концерт French Montana (настоящее имя – Карим Харбуш. – Прим. ред.), который должен был пройти в Москве 23 апреля, перенесли на осень. Артист не смог выступить в тот день по техническим причинам. Билеты, которые слушатели уже купили, будут актуальны для новой даты.

Читайте также


шоу-бизнес

Главное

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

Чем опасны погодные качели и как подготовить к ним организм?

При смене погоды сосуды не успевают вовремя расшириться, чтобы улучшить кровоток

Накануне неблагоприятного прогноза стоит нормализовать режим дня

Читать
закрыть

Чем может быть опасен самостоятельный туризм?

Без страховки сумма на самостоятельное лечение может быть очень большой

При нарушении законов страны есть риск попасть под уголовную ответственность

Читать
закрыть

Как провести время на пляжах в рамках "Лета в Москве"?

С 30 мая запустится серия бесплатных тренировок и турниров

Спортивная программа включает тренировки по зумбе, йоге, фитроку и растяжке

Читать
закрыть

Что убивает автомобиль в жару?

Тема поддельных запчастей и технических жидкостей – "экстремально серьезная"

Ситуация усугубляется проблемой контроля компонентов, присутствующих на российском рынке

Читать
закрыть

Нужно ли мужчинам присутствовать на родах?

Поддержка во время родов и наблюдение за физиологическими процессами – это разные вещи

Шок из-за родов – это не особенность психики мужчин

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика