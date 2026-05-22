22 мая, 12:25

Гонщик NASCAR Кайл Буш умер на 42-м году жизни

Фото: AP Photo/Derik Hamilton

Умер двукратный чемпион высшего дивизиона Национальной ассоциации гонок серийных автомобилей (NASCAR) Кайл Буш. Об этом пишет RT со ссылкой на заявление NASCAR в соцсети X.

"С прискорбием сообщаем, что ушел из жизни Кайл Буш, двукратный чемпион Кубка и один из величайших и самых бесстрашных гонщиков в нашем виде спорта", – говорится в сообщении.

Отмечается, что гонщику был 41 год. Как сообщает Fox News со ссылкой на семью Буша, накануне он был госпитализирован из-за некоего тяжелого заболевания.

Кайл Буш начал выступать в NASCAR в 2003 году. Он завоевал титулы серии NASCAR Cup Series в 2015 и 2019 годах. Кроме того, гонщик был включен в список 75 величайших гонщиков NASCAR в 2023 году.

