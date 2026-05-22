Песков назвал удар ВСУ по колледжу в Старобельске ужасным преступлением киевского режима

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков осудил атаку ВСУ на колледж в Луганской Народной Республике, назвав ее чудовищным преступлением украинских властей.

"Это очередное преступление киевского режима, удар по объекту образования, где дети и молодые люди. Это чудовищное преступление", – сказал он во время общения с прессой.

Представитель Кремля подчеркнул, что все ответственные обязаны понести наказание за произошедшее, назвав при этом первоочередной задачей ликвидацию последствий обрушения здания образовательного учреждения и оказание помощи тем, кто остается под завалами.

ВСУ нанесли удары дронами по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа утром 22 мая. В результате взрывов пятиэтажное здание обрушилось до второго этажа. К настоящему моменту известно о четырех погибших и 40 пострадавших.

В момент атаки в здании находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет и один сотрудник. По данным СМИ, около 10 студентов и педагогов могли оказаться под завалами, а по словам посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника, их число может достигать 18 человек.

После инцидента следователи возбудили уголовное дело по статье о теракте. Мирошник также сообщил, что Россия намерена предоставить информацию о нападении Украины на общежитие в международные организации, такие как ОБСЕ и Совбез ООН.