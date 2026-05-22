Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 мая, 11:51

Политика

Хантер Байден назвал себя "деградировавшим крэковым наркоманом"

Фото: ТАСС/Zuma

Сын экс-президента США Джо Байдена Хантер публично раскрыл правду о своей зависимости. Он заявил, что был "деградировавшим крэковым наркоманом".

"Я был крэковым наркоманом. Я был деградировавшим крэковым наркоманом", – сказал Байден-младший в интервью журналистке Кандис Оуэнс.

Он подчеркнул, что не употребляет наркотики с 1 июня 2019 года.

Байден создал в США прецедент. Когда его отец был действующим главой государства, против сына президента выдвинули уголовные обвинения.

Ему вменяли умышленную неуплату налогов в Калифорнии. По официальным сведениям, Байден-младший не заплатил свыше 100 тысяч долларов налогов в 2017 и 2018 годах. Прокурор в обвинительном заключении отметил, что при этом тот успевал тратить деньги на наркотики и эскортниц.

Сыну бывшего американского лидера также выдвинули обвинение в Делавэре. Известно, что он владел пистолетом "Кольт", при этом зная, что употребляет наркотические вещества. За такое правонарушение по закону дают 10 лет тюрьмы.

Однако Байден перед уходом с поста президента помиловал сына. Политик счел приговор несправедливым.

Ранее СМИ выяснили, что действующий глава Белого дома Дональд Трамп за второй срок помиловал около 1,6 тысячи человек. При этом президент США пообещал, что перед уходом с должности в случае необходимости готов миловать работавших с ним высокопоставленных чиновников.

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

Чем опасны погодные качели и как подготовить к ним организм?

При смене погоды сосуды не успевают вовремя расшириться, чтобы улучшить кровоток

Накануне неблагоприятного прогноза стоит нормализовать режим дня

Читать
закрыть

Чем может быть опасен самостоятельный туризм?

Без страховки сумма на самостоятельное лечение может быть очень большой

При нарушении законов страны есть риск попасть под уголовную ответственность

Читать
закрыть

Как провести время на пляжах в рамках "Лета в Москве"?

С 30 мая запустится серия бесплатных тренировок и турниров

Спортивная программа включает тренировки по зумбе, йоге, фитроку и растяжке

Читать
закрыть

Что убивает автомобиль в жару?

Тема поддельных запчастей и технических жидкостей – "экстремально серьезная"

Ситуация усугубляется проблемой контроля компонентов, присутствующих на российском рынке

Читать
закрыть

Нужно ли мужчинам присутствовать на родах?

Поддержка во время родов и наблюдение за физиологическими процессами – это разные вещи

Шок из-за родов – это не особенность психики мужчин

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика