22 мая, 10:57

Общество

Около 300 россиян в Африке рискуют заразиться Эболой на банановых плантациях

Фото: ТАСС/AP/Dirole Lotsima Dieudonne

Около 300 россиян в Африке рискуют заразиться Эболой на банановых плантациях, сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

Это туристы, которые отдыхают на курортах Кении и Танзании – данные страны отнесены к территориям с повышенным эпидемиологическим риском, поскольку они находятся близко к Демократической Республике Конго (ДРК) и Уганде, где зафиксированы вспышки Эболы.

По словам профессора-вирусолога Александра Бутейко, вирус чаще всего передается при контакте с зараженными людьми, животными или их биоматериалами. Тем не менее есть неочевидный путь. Например, на бананах могли остаться следы природных переносчиков инфекции, то есть летучих мышей.

Первые сигналы из провинции Итури, которая стала эпицентром вспышки Эболы, поступили 5 мая. Позднее Всемирная организация здравоохранения признала эпидемию лихорадки в ДРК и Уганде чрезвычайной ситуацией. В настоящий момент число смертей в двух провинциях ДРК выросло до 160.

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко исключил риск распространения заболевания в России. Тем не менее МИД РФ выразил обеспокоенность ситуацией. Для проведения эпидрасследования в регион была отправлена группа специалистов Роспотребнадзора.

