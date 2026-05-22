Фото: MAX/"МЧС России"

Тело погибшего студента извлечено из-под завалов общежития колледжа в Старобельске ЛНР, которое было атаковано украинскими военными. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России, передает ТАСС.

Кроме того, было выявлено местонахождение трех человек под завалами. Их извлекли и передали врачам скорой помощи. Спасатели продолжают работать вручную на месте происшествия. Также задействуется инженерная техника.

Сотрудники МЧС сосредоточили усилия по спасению людей на данном участке. Однако в настоящее время все работы приостановлены из-за угрозы новых атак со стороны Украины.

В свою очередь, посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил в разговоре с РИА Новости, что Москва предоставит все сведения о данной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) в международные организации, в том числе ОБСЕ и Совбез ООН. В настоящее время ведется сбор информации.

"У нас есть подтверждающие документы, фото-, видеоматериалы, показания людей, которые непосредственно это видели", – уточнил Мирошник.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя атаку Украины по колледжу и общежитию в Старобельске, заявила, что "террористы прицельно и с наслаждением бьют по детям". В контексте этой темы она вспомнила, как нацисты расправились с несовершеннолетними в Керчи во время Великой Отечественной войны.

"Молчат все. Особенно живодерски это молчание демонстрируют те, кто регулярно заслушивать фейки (президента Украины Владимира. – Прим. ред.) Зеленского о якобы украденных Россией детях", – подчеркнула Захарова.

ВСУ при помощи БПЛА атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа в ЛНР 22 мая. Из-за этого произошло обрушение здания.

По слова главы республики Леонида Пасечника, в момент удара в учебном заведении находились 86 детей от 14 до 18 лет. По данным СМИ, под завалами могут быть более 10 студентов и преподавателей, а, по словам Мирошника, – до 18 человек. Пострадали не менее 35 граждан.

