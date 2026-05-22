22 мая, 10:00

Транспорт

Движение в районе арены "Лужники" закроют 24 мая из-за футбольного матча

Движение транспорта возле спортивной арены "Лужники" будет закрыто из-за проведения футбольного матча 24 мая. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы со ссылкой на ЦОДД.

В частности, в период с 08:00 до завершения матча водители не смогут проехать по съезду с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора, а с 19:00 до конца встречи – по участкам улиц Савельева, Доватора, 10-летия Октября, 3-й Фрунзенской, Ефремова и Трубецкой, в Проектируемом проезде № 2309, в переулке Хользунова, а также по дублеру Комсомольского проспекта от переулка Хользунова до дома 20, строения 1, по Комсомольскому проспекту.

Помимо этого, с 00:01 до завершения матча на некоторых участках нельзя будет припарковать машины. В связи с этим автомобилистов призвали быть внимательнее. Их попросили строить маршруты заранее с учетом перекрытий.

Ранее сообщалось, что 24 мая движение транспорта будет временно ограничено на некоторых улицах Зеленограда из-за 29-го Зеленоградского полумарафона. В период с 09:00 до 11:00 водители не смогут воспользоваться Савелкинским проездом на участке от Сосновой аллеи до Центрального проспекта.

При этом в период с 09:00 до 12:00 общественный транспорт сможет проезжать по Сосновой аллее на участке от Савелкинского проезда до Озерной аллеи, а также по Озерной аллее на участке от Каштановой аллеи до Сосновой аллеи.

транспортгородспорт

