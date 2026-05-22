Сергунина: международный конгресс по деловому туризму пройдет в Москве 16–17 декабря

Представителей индустрии делового туризма приглашают на четвертый международный форум Meet Global MICE Congress в Москве. Как сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина, событие пройдет 16 и 17 декабря и объединит отельеров, экспертов профильных ведомств, ассоциаций и крупных компаний.

"За все время форум посетили больше четырех тысяч специалистов из разных стран. Ежегодно участники презентуют свои проекты на деловых встречах и обсуждают важные для отрасли вопросы. В этот раз на пленарных сессиях разберут такие темы, как выход на новые рынки, привлечение инвестиций, использование искусственного интеллекта", – отметила она.

Также дискуссии посвятят программам поддержки профильного бизнеса, созданию брендов с учетом культуры и истории конкретного региона, специфике туристических рынков БРИКС и Глобального Юга, цифровизации и современным ИТ-решениям.

На тренингах предложат узнать, как спланировать и организовать собственное яркое мероприятие, как деловой туризм подстраивается под представителей разных поколений и их запросы.

Для российских и зарубежных компаний предусмотрят выставочное пространство площадью 1,3 тысячи квадратных метров.

Посмотреть подробности и зарегистрироваться на Meet Global MICE Congress можно на портале "Russpass. Бизнес".

MICE – область туриндустрии, связанная с организацией и проведением мероприятий, обеспечением бизнес-поездок.

Ранее Сергунина рассказала, что 58% российских путешественников, побывавших в Москве в 2025 году, приезжали в столицу и в 2024-м. Показатель возвратности туристического потока за минувший год вырос на 15 процентных пунктов и достиг максимального значения за последние 5 лет. В общей сложности в 2025-м в российской столице побывали 2,8 миллиона иностранных путешественников.

