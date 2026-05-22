Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 мая, 09:11

Туризм

Сергунина: международный конгресс по деловому туризму пройдет в Москве 16–17 декабря

Фото: пресс-служба Мостуризма

Представителей индустрии делового туризма приглашают на четвертый международный форум Meet Global MICE Congress в Москве. Как сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина, событие пройдет 16 и 17 декабря и объединит отельеров, экспертов профильных ведомств, ассоциаций и крупных компаний.

"За все время форум посетили больше четырех тысяч специалистов из разных стран. Ежегодно участники презентуют свои проекты на деловых встречах и обсуждают важные для отрасли вопросы. В этот раз на пленарных сессиях разберут такие темы, как выход на новые рынки, привлечение инвестиций, использование искусственного интеллекта", – отметила она.

Также дискуссии посвятят программам поддержки профильного бизнеса, созданию брендов с учетом культуры и истории конкретного региона, специфике туристических рынков БРИКС и Глобального Юга, цифровизации и современным ИТ-решениям.

На тренингах предложат узнать, как спланировать и организовать собственное яркое мероприятие, как деловой туризм подстраивается под представителей разных поколений и их запросы.

Для российских и зарубежных компаний предусмотрят выставочное пространство площадью 1,3 тысячи квадратных метров.

Посмотреть подробности и зарегистрироваться на Meet Global MICE Congress можно на портале "Russpass. Бизнес".

MICE – область туриндустрии, связанная с организацией и проведением мероприятий, обеспечением бизнес-поездок.

Ранее Сергунина рассказала, что 58% российских путешественников, побывавших в Москве в 2025 году, приезжали в столицу и в 2024-м. Показатель возвратности туристического потока за минувший год вырос на 15 процентных пунктов и достиг максимального значения за последние 5 лет. В общей сложности в 2025-м в российской столице побывали 2,8 миллиона иностранных путешественников.

Читайте также


туризмгород

Главное

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

Чем опасны погодные качели и как подготовить к ним организм?

При смене погоды сосуды не успевают вовремя расшириться, чтобы улучшить кровоток

Накануне неблагоприятного прогноза стоит нормализовать режим дня

Читать
закрыть

Чем может быть опасен самостоятельный туризм?

Без страховки сумма на самостоятельное лечение может быть очень большой

При нарушении законов страны есть риск попасть под уголовную ответственность

Читать
закрыть

Как провести время на пляжах в рамках "Лета в Москве"?

С 30 мая запустится серия бесплатных тренировок и турниров

Спортивная программа включает тренировки по зумбе, йоге, фитроку и растяжке

Читать
закрыть

Что убивает автомобиль в жару?

Тема поддельных запчастей и технических жидкостей – "экстремально серьезная"

Ситуация усугубляется проблемой контроля компонентов, присутствующих на российском рынке

Читать
закрыть

Нужно ли мужчинам присутствовать на родах?

Поддержка во время родов и наблюдение за физиологическими процессами – это разные вещи

Шок из-за родов – это не особенность психики мужчин

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика