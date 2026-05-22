22 мая, 08:08Мэр Москвы
Собянин: силы ПВО уничтожили еще один беспилотник на подлете к Москве
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Сергей Собянин сообщил об очередной пресеченной попытке атаки беспилотников на Московский регион.
На подлете к столице был сбит еще один вражеский беспилотник. Сейчас на месте падения обломков находятся представители экстренных служб.
Данный дрон стал восьмым по счету, ликвидированным в воздушном пространстве региона с начала пятницы, 22 мая.
На фоне продолжающихся подлетов БПЛА столичные аэропорты Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский приостанавливали работу по выпуску и приему самолетов. К настоящему моменту все авиагавани вернулись к штатной работе.