Собянин: силы ПВО уничтожили еще один беспилотник на подлете к Москве

Сергей Собянин сообщил об очередной пресеченной попытке атаки беспилотников на Московский регион. Пост опубликован в канале мэра в МАХ.

На подлете к столице был сбит еще один вражеский беспилотник. Сейчас на месте падения обломков находятся представители экстренных служб.

Данный дрон стал восьмым по счету, ликвидированным в воздушном пространстве региона с начала пятницы, 22 мая.

На фоне продолжающихся подлетов БПЛА столичные аэропорты Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский приостанавливали работу по выпуску и приему самолетов. К настоящему моменту все авиагавани вернулись к штатной работе.