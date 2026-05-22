Собянин сообщил о сбитии седьмого беспилотника, направлявшегося к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Еще один беспилотник, летевший на Москву, был уничтожен силами ПВО Минобороны. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

К месту падения обломков дрона уже прибыли специалисты экстренных служб. Последствия воздушной атаки уточняются.

Ранее подразделения ПВО уничтожили еще один беспилотник, направлявшийся в сторону Москвы. С вечера 21 мая на подлете к столице было ликвидировано уже семь вражеских дронов.

На момент публикации в аэропортах Внуково и Домодедово введены временные ограничения на полеты. Обе авиагавани принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами.